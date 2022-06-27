Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine etkisi büyük oldu. Rusya, 104 yıldır ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. Ülkenin yaklaşık 100 milyon dolarlık 27 Mayıs vadeli iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek süre doldu ve bu ödemeler için temerrüt ilan edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 4 aydır başlattığı savaş devam ediyor. Savaş sürecinde Rus ekonomisi yaptırımların odağında oldu. Rusya'nın yükümlülüğünü karşılayacak parası ve isteği vardı ancak yaptırımlar bu ödemenin yapılmasını imkansız kıldı.Kremlin, Rusya'nın prestijine büyük darbe vuran bu gelişmeyi önlemek için kararlıydı ancak temerrüt önlenemedi.

Rusya son kez dış borcunu ödeyemediğinde yıl 1918'di. Komünist lider Lenin, Rus imparatorluğundan kalan borçları ödemeyi reddetmişti. Ülke 1998 yılında Boris Yeltsin döneminin kaosu içinde de iç borç nedeniyle temerrüde düşmüştü ama dış borçlarını ödeyebilmişti.

Rusya ABD ve Avrupa Birliği tarafından getirilen yaptırımlar ilk ilan edilmeye başladığından bu yanma temerrüde doğru kaçınılmaz bir rota içindeydi. Yaptırımlar, ülkenin yatırımcılara olan ödemelerini yapabilmesine olanak veren, uluslararası bankacılık sistemine erişimini sınırlıyor. Rusya tüm ödemelerini zamanında yapabilmek istediğini açıklamış ve şu ana kadar da bunda başarılı olmuştu.

Temerrüde düşen faiz ödemesinin ilk ödeme tarihi 27 Mayıs'tı. Rusya paranın, yatırımcılara gönderilmesi amacıyla Euroclear'a yatırıldığını açıkladı.

Ama Bloomberg'ün haberine göre para orada takıldı ve kredi verenlere ulaşmadı. 30 günlük son ödeme tarihinin Pazar gecesi bitmesiyle de borç temerrüde düşmüş oldu.Euroclear paranın bloke olup olmadığını açıklamadı ama yaptırımlara uyulduğunu söyledi.

Bu gelişme, ABD Hazine Bakanlığı'nın, yatırımcılarının Rusya'dan ödemelerini alabilmelerini sağlayan 'özel istisnayı' uzatmaması sonrası kaçınılmaz hale gelmişti.

‘HERKES TEMERRÜT DİYE BİR ŞEYİN OLMADIĞININ FARKINDA’

Kremlin artık bu kaçınılmaz durumu kabul etmişe benziyor. 23 Haziran itibariyle çıkarılan bir kararname ile, anlaşmalar dolar ve euro üzerinden yapılmış olsa dahi, tüm gelecekteki borç ödemelerinin Ruble ile Rusya bankalarından yapılacağı duyuruldu.

RIA Novosti ajansına konuşan Maliye Bakanı Anton Siluanov, yabancı yatırımcıların paralarını alamayabileceklerini de doğruladı.

Bakan, "Herkes temerrüt diye bir şeyin olmadığının farkında. Tüm bu olanlar bir komedi" dedi. Temerrüde düşmek bir ülkenin borç ödemeyi reddetmesi veya ekonomisinin zayıflığı nedenleri ile gerçekleşebiliyor.

Temerrüdün sembolik sonuçlarının yanında Rusya için günlük sonuçları da olacak. Temerrüde düşen ülkeler borç bulmakta zorlanıyor. Ancak hali hazırda Rusya'nın Batılı piyasalardan borç bulması yaptırımlarla imkansız bir hale getirildi.

Bakan Siluanov, fosil yakıtlardan günlük bir milyar dolar elde ettiği ifade edilen ülkenin yeni borç alma gibi bir planı olmadığını söylemişti.

Rusya Maliye Bakanı: Temerrüde düşmedik Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın temerrüde düşmediğini belirterek, buna yönelik iddiaların yasa dışı uygulamaları yürürlüğe koyan ABD makamlarına yöneltilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'yı bekleyen tehlike! 104 yıl sonra temerrüde düşebilir Rusya’nın dış borç ödemelerine ilişkin süreç, yaptırımlar nedeniyle ülkenin 1918’den bu yana ilk defa temerrüde düşme ihtimaliyle birlikte belirsizliğini koruyor. Bankaların yaptırımlar nedeniyle Rusya’nın dondurulmuş rezervlerinden ödemeyi kabul etmemesi halinde 30 günlük bir süre beklenecek ve devamında ülke temerrüde düşmüş olarak değerlendirilecek.

