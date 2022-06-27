Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde İsrailli turistlere saldırı planladığı iddia edilen İranlı casuslar, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin operasyonuyla yakalandı. Bunu üstüne de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Ankara'da bir araya geldi.

BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel gelişimeler ele alındı. Ankara'daki görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İranlı kadın hekimin şüphelimi ölümü! Apartta cesedi bulundu Denizli Pamukkale'de yaşayan İranlı doktor Haniyeh Mousavifard'ın, kaldığı apartta ölü bulundu. Kadın hekimin neden hayatını kaybettiği araştırılıyor.

İranlı üst düzey yetkili Irak Başbakanı’na düzenlenen saldırıyla ilgili ABD’yi suçladı İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin konutuna SİHA ile düzenlenen saldırı hakkında ve “yıllardır terörist grupları ortaya çıkartıp desteklemişlerdir” diyerek ABD’yi sorumlu tuttu.