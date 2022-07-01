Türkiye Gazetesi

ALTIN FİYATLARI ABD ekonomisindeki daralma ve BDDK’nın kararı sonrası inişli çıkışlı dalgalanmasını sürdürüyor. Temmuz ayının ilk gününde altın fiyatlarında kayıplar daha da arttı. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liranın altına düşen gram altın, yeni ayın ilk iş gününde 965 TL’ye kadar geriledi. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları düşüyor mu? 1 Temmuz 2022 tam altın, cumhuriyet altın, gram altın, yarım altın ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Haftanın beşinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü son olarak günü 969 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.678 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma günü altın fiyatları...

1 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

1 Temmuz Cuma günü haftanın beşinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 969,93 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 966,83 lira satış fiyatı 967,04 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.421,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.299,00 TL satış fiyatı 6.401,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.322,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.150,00 TL alış ve 3.213,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.611,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 1 Temmuz itibariyle 1.578,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.606,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

İslam Memiş ‘Şimdi kademe yapma zamanı’ diyerek gram altın için alım fırsatlarını açıkladı: Kaçıran çok üzülecek Altın ve dolarda yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşların gündeminde. BDDK’nın kararı ile hem altın fiyatlarında hem de dolar kurunda düşüşler yaşanmıştı. Gram altın 1000 liranın altına düşerken dolar kuru 16,50 liraya kadar geriledi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın ve dolar için yatırımcıları uyardı. Düşüşlerin kalıcı olmadığını belirten İslam Memiş, ‘Şimdi kademe yapmak lazım’ diyerek gram altında alım seviyesini açıkladı. Peki altın ve dolar neden düşüyor? Gram altın ne kadar, daha da düşecek mi? Altında hangi seviyeden alım ve satım yapılmalı? İşte İslam Memiş’İn piyasa yorumu…

İslam Memiş kararsızları uyararak en iyi yatırım aracını açıkladı: Ne dolar ne altın, büyük fırsatı kaçırmayın Haftaya düşüşlerle başlayan altın ve dolarda dalgalanma sürüyor. Gram altında kayıplar artarken vatandaşlar ‘Gram altın daha da düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne? En iyi yatırım aracı altın mı?’ sorularını araştırmaya başladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığını belirterek en karlı yatırım aracını açıkladı. Ekrandaki kur rakamlarına aldanmayın uyarısında bulunan İslam Memiş, şuan için en karlı yatırım aracının Euro olduğunu söyledi.

İslam Memiş ‘Gram altın sert yükselecek’ diyerek alım fırsatını açıkladı: Bu tarihlere dikkat Altın ve dolardaki düşüşler sürüyor. BDDK’nın kararı sonrası 1000 liradan 970 liraya kadar düşen gram altın dalgalı seyrine devam ediyor. Dolar kuru ise yükselmeye başladı. Piyasalardaki fiyat dalgalanmalarını değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ‘Gram altın düşer mi, yükselir mi? Gram altın hangi seviyeden alınır?’ sorularını cevapladı. ‘Vatandaşların kafası karışık’ diyen İslam Memiş, önümüzdeki haftalarda Fed’in hamleleri ile altın fiyatlarında sert bir yükseliş beklediğini belirtti. Fed ile beraber gram altının yıl sonuna kadar 1450 lira seviyelerine çıkacağını söyleyen Memiş, alım için en uygun seviyeyi açıkladı.