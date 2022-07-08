Türkiye Gazetesi

Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme irademizin bir parçası olarak 6 ay sonra yaptığımız %41,7’lik ikinci memur maaş artışıyla birlikte zamlı maaşlar hesaplara yatıyor. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz." başlığıyla Bilgin'in paylaşımında yer alan görselde ise yüzde 41,7'lik zam oranı ile en düşük memur maaşının 9 bin 707 lira olduğu belirtildi.

Milyonlarca memur ve emekli bu haberi bekliyordu! SSK’lı, BAĞ-KUR’lu, kamu çalışanı: Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu! Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla maaşlara yansıyacak zam oranları belli oldu. Milyonlarca memur ve emekli ‘Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek?’ sorusunun cevabını aramaya başladı. Memur ve emekli zamlı maaşları için ödeme takvimi netleşti. Peki Temmuz 2022 emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman yatacak? İşte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi ve memurlar için merakla beklenilen zamlı maaş ödeme takvimleri…

Memur ve emeklilere çifte müjde: Maaşlara 844 TL’lik destek! İşte yeni asgari ücretle birlikte yıllık hesaplar Memur ve emeklilere çifte müjde! Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücrette ek zam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla asgari ücret yüzde 30 artışla 5.500 TL olarak belirlendi. Memur ve emeklinin gözü ise Temmuz zammındaydı. Beklenen rakamlar açıkladı. Asgari ücret ve emekli memur artışlarına baktığımız zaman yıllık kümülatif oranların enflasyonun üzerinde olduğu görülüyor. Asgari ücret yıl başından bu yana yüzde 95 artarken emeklinin kümülatif yıllık artışı yüzde 79'u geçti. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapıldı? Memur ve emeklilerin maaşı ne kadar oldu?