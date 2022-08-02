Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektör Meclisleri İstişare Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin salgın döneminde diğer ülkelere kıyasla başarılı ve güçlü bir reel ekonomik performans sergilediğini belirten Kavcıoğlu, birçok ülke ekonomide büyüme sıfıra yakın bir seyir izlediğini söyledi. İhracatın büyümeye son 5 çeyrek dönemde arka arkaya olumlu katkı sağladığı belirten Kavcıoğlu, Türkiye'de Mayıs ayı itibarıyla toplam istihdam edilen kişi sayısı 30,8 milyon ile tarihsel yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekti.

Enflasyonla da ilgili konuşan Şahap Kavcıoğlu, en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçladıklarını vurguladı. Bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceklerini söyleyen Kavcıoğlu, "Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır" dedi.

Kavcıoğlu'nun konuşmasından satır başları:

2020 yılının üçüncü çeyreği ve sonrasında yıllık bazda aralıksız büyüyen sanayi üretimi, 2022 yılı Mayıs ayında yüzde 9,1 oranında önemli bir artış kaydetmiştir. 2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. 2015-2022 yılları arasında ihracatımızdaki artışın yaklaşık yüzde 29’u yeni pazar girişleriyle gerçekleşmiştir.

İhracatımız 2022 yılının ilk yarısında yıllık yüzde 20 artışla 126 milyar dolara ulaştı, bu miktar tarihsel en yüksek rakamdır.

"İLK ALTI AYDAKİ VERİLER MEMNUNİYET VERİCİ"

Turizm sektörünün ilk altı aylık verileri memnuniyet vericidir. 2022 yılında ihracatımızın ülke ve ürün çeşitliliği 2006 yılına göre iki kat artmıştır. TL cinsi ihracat ve yatırım kredileri 2022 başından itibaren hızlı bir artış göstermiştir.

Yatırım ve ihracat kredilerinin toplam krediler içindeki payının yüzde 28 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığının altını çizmek istiyorum. 2022 yılının ilk yarısında sağlanan krediler 2021 yılının tümünün neredeyse iki katına ulaşmıştır.

Kredi verilen firma sayısı 1 milyon 878 binden 1 milyon 960 bine ulaşmıştır. Bankacılık sektörümüzün likidite karşılama oranı yasal seviyelerin oldukça üzerindedir.

"ENFLASYONDA KALICI BİR DÜŞÜŞÜ AMAÇLAMAKTAYIZ"

Takibe girmiş alacak oranları olumlu bir gelişme izlemiştir. Bankacılık sektörünün likidite, aktif kalitesi, karlılık ve sermaye yeterliliği uluslararası akranlarından pozitif yönde ayrışmıştır. Hepimize düşen görev bu kredilerin en sağlıklı bir şekilde doğru yerlere, doğru firmalara ulaşmasıdır. En kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü amaçlamaktayız.

‘HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Araçlarımızı bundan sonra da liralaşma perspektifinde kullanmaya devam edeceğiz. Amaç cari fazla vererek, Türkiye'de sürekli ve kalıcı fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu çerçevede her türlü makro ihtiyati tedbiri almaya devam edeceğiz. TCMB'nin temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır, biz de bunun cari dengeyle olacağına inanıyoruz. Özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı: Kalıcı şekilde düşüreceğiz Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, en kısa zamanda enflasyonda kalıcı bir düşüşü sağlayacaklarını söyleyerek, Türkiye ekonomisinin büyüyen ekonomiler arasında en üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dijital para açıklaması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı bir toplantıda dijital para ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek "Dijital parayla ilgili geri adım yok. Çalışmalarımız çok başarılı ve yoğun bir şekilde ediyor. Sona doğru geliyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu açıkladı: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu canlı yayında 3. Enflasyon raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı.