Türkiye Gazetesi

Kuyumcular, zirveyi gören altın için kritik bir uyarıda bulundu. Kuyumcu Ahmet Durukan, altının gramının şu anda bin 21 lira olduğunu hatırlatarak, "Altınınıza sahip çıkın, çok fazla değerlenecek" dedi.

Kuyumcular altın için uyarıda bulunurken sektörde taksit sayısının arttırılması ve kredi kartı ile altın alımlarında banka komisyonlarının düşürülmesini istiyor.

KUYUMCULARDAN ALTINDA TAKSİT VE KOMİSYON TALEBİ

Düğün sezonu olan temmuz ve ağustos aylarında altın alanların veresiye talebinde bulunduğunu belirten Durukan, "İnsanlar bizlere gelip bir çeyrek altını veresiye talep ediyor. Benim amcam, dayım, halam, yeğenim herkes arıyor. Bankalara verdiğimiz komisyonlar bizi illallah ettirdi. Kuyumcunun çeyrek altından kazandığı para 10 lira, bankaya ise 50 lira komisyon veriyor. Devlet yetkililerimizden kuyumcular adına rica ediyoruz, gerekli müdahaleleri yapın. Yapılacak müdahale kuyumcu esnafını da rahatlatır" ifadelerini kullandı.

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