Türkiye Gazetesi

Bankalar müşteri pörtföyönü genişletmek için kampanyalar düzenleyerek, yeni gelen müşterilerine promosyon ya da prim ödemesi yapıyor.

Son dönemde emekli maaşlarını taşıyanlar için de bankalar tarafından promosyon verileceği haberi üzerine, milyonlarca emekli aylığı ödemesi alan vatandaş hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor araştırmaya başladı.

Kamu ve özel bankalar da dahil pek çok banka tüketiciye destek niteliğinde bu şekilde ödeme yapıyor.

Emekli maaşı promosyonu için bankalar arasında kamu ya da özel farketmeksizin geçiş yapılabiliyor.

EMEKLİYE EN ÇOK PROMOSYON VEREN BANKA HANGİSİ

Emekliye en çok promosyon veren bankalar arasında seçim yapıp banka şubesine giderek sözleşme imzalamanız gerekir. Bankalar şu an da maaşını taşıyan emekliye en yüksek emekli promosyonu 7500- en düşük 5000 tl olmak üzere ödeme yapıyor.

Emekli banka promosyonu maaşınıza göre değişiklik gösterir.

Bankalardan emekli aylığı promosyonu alabilmeniz için 3 yıllık bir taahhüt vermeniz gerekir. 3 yılın sonunda tekrar emekli promosyonu almak için bankanızı değiştirebilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA NASIL YAPILIR

Hesabınızı taşıdığınız bankalar emeklilere banka promosyonun yanında, işletim ücreti ve kart aidası alınmaması gibi avantajlarda sunabilir.

Emekli maaşı taşıma işlemleri için vatandaşlar, promosyon almak istedikleri bankaların müşteri hizmetlerinden ya da internet şubelerinden, adrese gitmeden bilgi alabilirler.

Yine şubeye gitmeden işlem gerçekleştirmek için seçtiğiniz bankanın online işlemler menüsüne girerek, başvurular sekmesinden, emekli maaş işlemlerine girerek maaş taşıma ve talimat verme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

'Emekli promosyonu 20 bin liraya çıkabilir' dedi, gerekçesini açıkladı: Kamu bankaları dengeleri değiştirebilir Banka promosyon ücretlerinde süren yarış vatandaşa yarıyor. Emekli maaşlarına gelen zam sonrası promosyonları artıran bankalar, vatandaşları müşterisi yapabilmek için hem nakit ödemede miktarı artırıyor hem de ek fırsatlar sunuyor. Kredi faiz oranlarında indirim, EFT/havale kolaylığı gibi fırsatların yanında promosyon ödemeleri de 7.500 liraya dayandı. Özel bir banka yetkilisinin ise kamu bankalarının henüz bu yarışta olmadığını ve onların da bu sürece girmesi ile birlikte emekli banka promosyonlarının 20 bin liraya kadar çıkabileceğini belirttiği iddia edildi. Peki hangi banka şu anda ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka promosyon ücretleri...

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