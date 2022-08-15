Türkiye Gazetesi

Brent petrol varil fiyatı 15 Ağustos Pazartesi gününe düşüşle başladı. Sabah saatleri itibariyle Brent petrol 98 dolara kadar geriledi. Brent petroldeki değişikliğin en büyük etkeni ise artan enflasyon oranları ve faiz artışlarının küresel piyasaları olumsuz etkilemesi oldu.

BRENT PETROL BUGÜN KAÇ DOLAR?

Tüm yaşanan bu gelişmeler ışığında Brent petrol fiyatı araştırılmaya başlandı. 15 Ağustos 2022 Pazartesi günün Brent petrol 98 dolarla başladı. Peki akaryakıt fiyatlarını etkiler mi?

AKARYAKITTA İNDİRİM OLUR MU?

Sektör kaynaklarına göre motorine 16 Ağustos itibariyle 1 lira 26 kuruş zam yapılacağı belirtildi. Benzin ve otogaz için bir değişiklik yapılmayacak.

OPEC’TEN PETROL ARZI AÇIKLAMASI

Yılın ilk yarısındaki küresel ekonomik verilerin salgın sonrası toparlanmaya işaret ettiğinin altını çizen OPEC, küresel petrol talebinin bu yıl geçen seneye kıyasla günlük bazda 3 milyon 100 bin varil artarak 100 milyon 30 bin varile ulaşacağını belirtti.

STOKLAR ARTIRILDI

Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), dün, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 500 bin varil artarak 432 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 73 bin varil artacağı yönündeydi. Petrol stoklarındaki yükselişin talebin azaldığına işaret etmesiyle fiyatlar geriledi.

Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu... Motorine zam geliyor Brent petroldeki dalgalanma ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Bu gece motorine zam geliyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Araç sahiplerini üzecek haber! Benzinin ardından motorine de zam yolda (13 Ağustos akaryakıt fiyatları) Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş, yerini yükselişe bıraktı. Buna bağlı olarak akaryakıt fiyatları zamlanıyor. Dün gece saatlerinden itibaren benzine gelen zammın ardından bir zam da motorine yapılacak. Motorine peş peşe yapılan 1.15 ve 1 lira indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam yapılmıştı. Bunun yanı sıra salı gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 26 kuruş daha zam gelecek.

Brent petroldeki hareketlilik benzini vurdu! Motorinden sonra bir zam daha... Litresi 21 lirayı aştı Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Hem brent petrol hem de döviz kurunun etkisi ile geçtiğimiz günlerde motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatlarına zam geldi. Böylece 13 Ağustos akaryakıt fiyatları belli oldu. Benzinin litresi 1 lira 10 kuruş arttı ve 21 liranın üzerine çıktı. Peki İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...