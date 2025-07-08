9 Temmuz'a kadar süre verilmişti! Avrupa Birliği ve ABD ticaret anlaşmasına yakın

Avrupa Birliği (AB), AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, ABD ile ticaret anlaşmasının çerçevesine yaklaşıldığını açıkladı.

AB Sözcüsü Olof Gill, dün Brüksel’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Leyen ile Trump’ın telefon görüşmesinde iyi bir fi kir alışverişinde bulunduğunu söyledi. Gill, AB ile ABD’nin en azından bir prensip anlaşması için, oyunun sonunun başlangıcında olduklarını vurguladı.

9 TEMMUZ’A KADAR SÜRE VERİLDİ

AB’nin gümrük vergileri yüzde 50’ye çıkmadan önce ABD ile ticaret anlaşması imzalaması için 9 Temmuz’a kadar vakti bulunuyor. Bilindiği gibi Trump, ABD’nin hemen hemen tüm ticaret ortaklarına gümrük vergileri koyduğunu açıkladı. Bunu da yerli üretimi artırmak için yaptığını söyledi ve “Diğer ülkelerin ABD’den faydalanması engellenmeli” diye açıkladı.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ise hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Leyen ile ticaret anlaşmazlığının nasıl çözüleceğini görüşmek üzere bir araya geldi. Merz’in Baş Sözcüsü Stefan Kornelius, konu hakkında gazetecilere her zaman iyimser olduğunu ama zamanın tükendiğini söyledi.