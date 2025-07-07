AB’de serbest dolaşım darbe yedi! Polonya Almanya ve Litvanya sınırında kontrol başlattı

Avrupa Birliği’nin serbest dolaşım ilkesine ağır bir darbe vuruldu! Polonya, Almanya ve Litvanya sınırlarında geçici kontrolleri resmen başlatarak Schengen sistemini fiilen askıya aldı. Göçmen geçişlerini engelleme gerekçesiyle alınan karar, serbest seyahat hakkını kısıtlayacağı ve bölgedeki gerilimi artıracağı için tepki topladı.

Polonya, göçmenlere yönelik daha kısıtlayıcı sınır politikasının bir parçası olarak Almanya ve Litvanya sınırlarında geçici kontrolleri resmen yeniden başlattı.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanı Tomasz Siemoniak, Almanya sınırında 16, Litvanya sınırında ise üç noktada Polonya Sınır Muhafızlarının kontrol yapacağını doğruladı. Polonya Başbakanlık Ofisi, Avrupa'da serbest dolaşıma bağlılığını yineleyerek mevcut göç durumu ve vatandaşların güvenliğini koruma ihtiyacı nedeniyle daha kısıtlayıcı bir politikaya gerek duyulduğunu açıkladı.

Litvanya sınırında kontrollerin, Polonya'ya yasadışı yollarla girmeye çalışan göçmenler nedeniyle başlatıldığı bildirildi. Başbakan Donald Tusk, Polonya-Belarus sınırında tutuklamaların yüzde 98 oranında etkili olduğunu ve Litvanya'nın daha yumuşak göç politikasının bu çabaları zorlaştırdığını söyledi.

ALMANYA KARARI DESTEKLEDİ

Polonya'nın Almanya sınırında kontroller başlatma kararı Almanya Şansölyesi Friedrich Merz tarafından desteklendi.

İSTİSNAİ UYGULAMALAR DA VAR

Avrupa Birliği, iç sınırlar boyunca serbest dolaşımı öngörmekte.

Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 77. maddesi, iç sınır geçişlerinde herhangi bir kontrol olmamasını hedefliyor. Schengen Sınır Kodu ise yalnızca kamu düzeni veya iç güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit durumunda altı ayı aşmayan sürelerle geçici kontrolleri mümkün kılıyor. Buna rağmen, birçok üye ülke iç sınır kontrollerini daha uzun süreler boyunca uyguluyor.

ALMANYA'DAKİ SON DURUM

Almanya geçici sınır kontrollerini 2023 yılına kadar uzattı. Friedrich Merz, Almanya sınırlarında daha fazla kısıtlama ve geri dönüş uygulamasının süreceğini doğruladı. Haziran 2025 itibarıyla Almanya, Haziran 2024'e göre yüzde 59 düşüşle 7.000'in altında sığınma başvurusu aldı. Bu rakamlar, iltica kabulünde önemli bir azalma ve daha kısıtlayıcı bir kontrol politikası olduğunu ortaya koyuyor.

AVRUPA'DA YENİ GÖÇ ZİRVESİ HAZIRLIĞI

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, daha katı bir Avrupa göç politikasını görüşmek için 18 Temmuz'da Fransa, Polonya, Avusturya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti temsilcileri ile AB İçişleri Komiserini bir göç zirvesine davet etti.