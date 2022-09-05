Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 3,06’lık değer kazandı. Endeks 98,56 puan artışla 3.321,30 puana çıkarak rekor seviyeyi gördü. Toplam işlem hacmi 48,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 4,81, holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı.

HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya yüzde 0,98'lik yükselişle başlamıştı. Endeks, 31,63 puanlık artışla 3.254,38 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

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