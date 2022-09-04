Türkiye Gazetesi

Asgari ücrette ve emekli maaşında yaşanan artışla birlikte ekonomi gündeminin en önemli konularından birisi banka maaş promosyonları oluyor. Bankalar adeta birbiri ile yarışırken, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir çalışanın başvurusu üzerine harekete geçti. KDK, 'promosyonlarda enflasyondaki artışın göz önüne alınması ve buna bağlı olarak artış yapılması' yönündeki talepleri inceleme altına aldı.

EKONOMİK GELİŞMELERE GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİ

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bir çalışan, KDK'ya yaptığı başvuruda 2021 yılında birçok kurum ile bir banka arasında 3 yıllığına sözleşme imzalandığını belirtti. İmzalanan sözleşmenin süresinin devam ettiğini belirten çalışan, maaş promosyon sözleşmelerinin enflasyon ve ekonomik gelişmeler nedeniyle yenilenmesini istediğini ifade etti.

Başvuruya göre, 2021 yılında imzalanan sözleşmede 111 lira aylık bedel olarak belirlendi. Bunun 3 yıllık karşılığı olan yaklaşık 4 bin lira da çalışanlara peşin ödendi. Yapılan başvuruda, sözleşmenin imzalanmasından sonra artan enflasyonun, promosyon tutarına da aynı oranda yansıtılması ve enflasyondaki artışa göre yükseltilmesi talep edildi. Çıkan fark tutarının ise protokolün bitiş tarihine kadar tek seferde çalışanlara ödenmesi istendi.

KDK'nın gelen başvuru üzerine gerekli incelemeleri yapacağı ve ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

PROMOSYONDA 41 BİN LİRA AŞILDI

Kamu ve özel sektör ile emeklilerin maaşları için bankaların ödediği promosyon tutarları da rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı çalışanlarına 25 bin, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına ise 41,5 bin TL'lik promosyon ödemesinde anlaşıldığı açıklanmıştı.

41 bin lira aşıldı! Promosyon yarışı büyüyor Bankalar, Eskişehir'deki üniversitelerin personel maaş promosyonu için adeta yarıştı. İhalelerin sona ermesi ile Anadolu Üniversitesi için belirlenen 41 bin 500 TL'lik promosyon, Türkiye rekoru olarak kayıtlara geçti.

Talimat verildi, hazırlıklar başladı! Emekliye promosyon desteği Emekli maaşlarına yapılan zamlar sonrası, bankalar müşterileri kendileriyle çalışmaya ikna edebilmek adına promosyona yönelik adeta bir yarış başlattı. Söz konusu yarışta fiyat skalası her geçen gün biraz daha artarken, kamu bankaları da yarışa dahil oldu.