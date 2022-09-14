Türkiye Gazetesi

Dün sosyal konut projesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyuruldu. Dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapacak proje için başvurular Kasım ayı başına kadar sürecek. Projede ilk kazma ise yıl sonunda vurulacak. Beslediği sektörlerle birlikte 2 trilyon dolarlık bir ekonomik hareketliliğe neden olacak projeye ilgi bir hayli büyük. Daha ilk günden T.C kimlik numarasının son hanesine göre başvuru uygulaması olmasına rağmen 270 bine yakın başvuru oldu. Öte yandan böylesi bir projeye ilk defa başvuran vatandaşların 'Kura çıkmazsa başvuru bedeli olan 500 lira iade edilecek mi?' soru işareti oluştu. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, konuya açıklık getirdi.

TOKİ BAŞKANI CANLI YAYINDA DETAYLARI ANLATTI

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sosyal konut projesine büyük ilgi var. Kısa sürede 200 bini aşkın başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı Ömer Bulut projeye ilişkin detayları katıldığı canlı yayında anlattı.

TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamaları şöyle:

Çok büyük bir yoğunluk var. 31 Ekim'e kadar başvurular devam edecek. Başvuru süresi içinde bugün ya da 31 Ekim'de başvuran arasında fark yok. Müsterih olsunlar. Vakitleri varsa bankalar önünde beklesinler ama vakitleri yoksa buralarda mesailerini harcamasınlar. 265 bine yakın başvuru oldu. e-Devlet üzerinden TC kimlik numarasına göre başvuru yapıyoruz. Oradan başvuramayanlar bankalara gidiyor.

Ağırlık en çok İstanbul'da. Kampanya açıklanırken İstanbul'a pozitif ayrımcılık yaptık. İstanbul'a 50 bin gibi rakam ayırdık.

Hem konut, hem arsa hem iş yeri başvurusunu hemen başlatsak yığılma olacaktı. Böyle talepler olunca arsa ve iş yeri başvurusunu 10 Ekim'e çektik. 7 Kasım'a kadar başvurabilecekler.

Vatandaşımız TOKİ'ye duyduğu güvenle ihtiyaç da var. Vatandaş fırsat gibi görebilir ama hükümetimiz ve biz hizmet olarak görüyoruz.

18 yaşından büyükse artık kendi yuvasını kurmak için çaba kurmaya başlamıştır. Evi ailesi üstüne olsa da başvuru yapabilir. Ailesiyle yaşıyorsa hane halkı geliri değil, sadece kendi kişisel geliri 18 bini aşmıyorsa başvuru yapabilir.

Arsa 100 bin hakkının 40 bini müstakil, 60 bine yakını müşterek. Arsa 350-500 metrekare arsaysa müstakilse Müstakil ev yapıyor. Müşterekse müştereken inşaat yapması lazım.

BAŞVURU ÜCRETİ KURA ÇIKMAZSA İADE EDİLECEK

Başvuru bedeli 500 lira, kura çıkmazsa başvuru bedeli hemen iade edilecek.

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