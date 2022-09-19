Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli programları dolayısıyla Ağrı'ya gitti. Bakan Kirişci, İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"na katıldı. Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Çiftçi Kayıt Sistemlerinde yapılacak yeniliklerin vatandaşlara önemli katkı sunacağı kanaatinde olduklarını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 65 başlık ve 136 alt başlıktan oluşan desteklemeleri sadeleştirmeye başladıklarını ifade eden Kirişci "Bu çerçevede de özellikle üreticilerimizi yormadan, kendi bulundukları mekandan il ve ilçe müdürlüklerine getirmeden inşallah 1 Ekim itibarıyla bütün Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ilgili işlemlerimizi e-Devlet üzerinden yapıyor olacağız. Bu sizi zahmetten kurtarma adına önemli bir gelişme olur inşallah" dedi.

Kirişci, mazot ve gübre desteklerinin ödemelerinin 6 ay önceye çekilmesinin avantajlarının her alanda görüleceğini aktardı. Üretici ile alıcıyı bir araya getirme adına atılan adımların ayrı bir katma değer olacağına işaret eden Kirişci "Üretimle ilgili mevzuatı ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında meclisimize sunabilecek duruma geldik. Bununla da yetinmedik, yürürlüğe girmesi için beklemeden 6 Eylül 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla karar yayımlandı. Ağrı, malum hayvancılıkla ün yapmış bir şehrimiz ve Ağrı’dan bir kez daha ifade etmek isterim. Et ve Süt Kurumu sözleşmeli besi üretimi faaliyetlerinde bulunacak. Üreticilerimizle sözleşme imzalayacak. Hem pazar hem alım fiyatı noktasında bu sözleşmeli besicilik üreticimize garanti imkanı sunacak. 5 yıl süreyle de asgariden kendi üretim planlamasını üreticimiz yapabilecek. Fiyat garantisi bu şekilde sağlanmış olacak" diye konuştu.

Kirişci, Ağrı'da tarım sigortası yaptıranların oranlarının da düşük olduğunu, bunun artması gerektiğini hatırlattı. Salonda bulunan sektör temsilcilerine sigorta sayılarının Ağrı’ya yakışmadığını söyleyen Kirişci, don, sel veya fırtına gibi birçok doğal afete karşı sigorta yaptırmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Et ve Süt Kurumu'ndan kurbanlık alımı açıklaması Et ve Süt Kurumu, Kurban Bayramı dolayısıyla üreticilerin hayvan pazarlarına getirdiği ancak satılmayan kurbanlıkların kurum tarafından karkas alım fiyatlarından satın alınacağını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu'ndan et fiyatı açıklaması! Et ve Süt Kurumu, ette spekülatif fiyat hareketlerinin yakından izlendiğini belirterek, "Kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır" açıklaması yaptı.