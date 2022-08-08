Türkiye Gazetesi

Et ve Süt Kurumu (ESK), küçükbaş hayvancılıkta karkas et alım fiyatlarını artırdı. Kuzu karkas alım fiyatı 88 liradan 90 liraya çıkarılırken, ihraç amaçlı karkas alım fiyatı ise 92 lira oldu.

Piyasa regülasyonu çerçevesinde bazı tedbirler aldıklarını vurgulayan ESK'nın açıklamasına göre, iç tüketimin artırılması amacıyla da perakende satış mağazalarında yüzde 25 indirime gidildi.

Alınan bu tedbirlerle beraber kuzu karkas fiyatları, piyasada 85 TL/kg‘dan ortalama 90-95 TL/kg’a yükseldi. ESK, bugünden geçerli olmak üzere toklu alım fiyatlarını da 82 TL/kg’dan, primlerle 90 TL/kg’a çıkarttı.

İhracat fiyatları uçurdu! Balık, kırmızı eti geçti 1 kilo levrek 180 TL, 1 kilo çupra 140 TL’yi gördü. Somon fiyatı ise 350 TL’yi buldu. Balıkçılar "Ekonomik sebepler dışında, kültür balıkçıları tamamen ihracata yöneldi. İç piyasada ürün olmayınca fiyatlar arttı" diyor.

Kırmızı ette besiciye destek uzatıldı Et ve Süt Kurumu tarafından yetiştiricilere hem besicinin korunması hem de tüketiciye ucuz et sağlanması için verilen sığır başına 2 bin 500 liralık desteğin süresi yıl sonuna kadar uzatıldığı öğrenildi.

Sipariş üzerine toplanıyor: Kırmızı etin yerine tüketiliyor Şırnak’ın Uludere ilçesinde yılın sadece 14 günü yetişen mantarın kilosu 100-120 liradan satılıyor. Fiyatı cep yakan “Heliz mantarı” kırmızı et yerine tercih ediliyor.