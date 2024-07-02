ABD’li Citibank’tan sonra Alman Deutsche... Yabancının TL sevdası arttı, dolar düşüyor!

Dolarda son dakika! Bu hafta lira lehine peş peşe yabancı raporları geldi. Geçen hafta 33,00 TL’yi test eden dolarda düşüş devam etti. Citibank’ın “Dolar sat - TL al” tavsiyesinin ardından, Deutsche Bank da Türk tahvillerinin son derece cazip olduğunu bildirdi. Dolar, bankalar arası piyasada 32,61 TL’ye geriledi. Döviz bürolarında da alış tarafında 32,51 TL seviyesi görüldü. Borsaya %1 tepki alımı gelirken, altın fiyatlarında da sınırlı değer kaybı dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda 2 Temmuz Salı işlemleri hareketli fiyatlamalarla geride kalıyor. Dolarda gerileme, borsada zayıf tepki alımları ve altın fiyatlarında gevşeme dikkat çekiyor.

Bugünkü işlemlere 32,65 TL’den başlayan dolar, gecelik TL faizlerinin yüzde 50,61’den yüzde 51,80’e yükselmesiyle birlikte, akşam saatlerinde 32,61 TL’ye kadar geriledi. Bu hafta TL lehine gelen iki yabancı banka raporu da dolarda satışları beraberinde getirdi.

CITIBANK’TAN SONRA DEUTSCHE!..

Dün ABD’li Citibank; Türkiye’de sıkı para politikası, dezenflasyon ve tersine dolarizasyon süreçlerine dikkat çekerek, TL’de tekrar alım tavsiyesinde bulunmuştu. Bugün de TL varlıklar için Deutsche Bank pozitif bir rapor yayımladı. Alman banka tarafından paylaşılan notta; Türkiye'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 40 seviyesine gerilemesinin beklendiği, bu sebeple TL tahvillerin son derece cazip giriş seviyeleri sunduğu belirtildi. TL’ye duyulan güvenin artmasıyla birlikte; geçen hafta da İsviçreli fon Pictet Asset Management, uzun vadeli Türk tahvillerine giriş yaptığını açıklamıştı.

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BORSADA TEPKİ ALIMLARI

Bu arada piyasada bugün dikkatler bir yandan da borsadaydı. Dün vergi haberiyle birlikte sert gerileyen borsada tepki alımları gözlemlendi. Endeks, bugünkü işlemlerde yüzde 1 artışla 10.446’tan kapandı.

Analistler, son iki işlem gününde borsada 10.250 üzerinde tutunma çabasının dikkat çektiğini, ancak vergi konusunun yeni bir belirsizlik oluşturduğunu ifade ediyor.

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ALTIN, ABD VERİLERİYLE GEVŞİYOR

Altın tarafında bugün, ABD’de “JOLTS Açık İş İlanları” verisi açıklandı. İlan sayısı mayısta 8,14 milyon oldu. Beklentiler 7,94 milyon seviyesinde bulunuyordu. Tahminleri aşan iş ilanı sayısı, istihdam piyasasında canlılığa işaret ederek, “şahin FED” duruşunu destekledi. Öte yandan FED Başkanı Powell da, “Faiz indirimine gitmeden önce, enflasyondaki gerilemeye dair daha fazla güvene ihtiyaç duyuyoruz, şu anki gibi daha fazla veri görmeliyiz” açıklamasında bulundu.

Hem gelen veri hem de açıklamanın etkisiyle ons altın fiyatı 2335 dolardan 2327 dolara çekildi. Gram altın da 2450 TL’den 2438 TL’ye kadar düştü.