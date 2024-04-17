AB'nin yemediğini bize mi yediriyorlar?

AB, sağlığı tehdit ettiği gerekçesiyle 2023 yılında 215, bu yılın ilk iki ayında ise 54 ürünü ‘yasaklı madde bulunduğu’ gerekçesiyle Türkiye’ye iade ederken, uzmanlar bu ürünlerin imha edilip edilmemesinin markanın inisiyatifinde olduğunu dile getiriyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye ihracatta rekor üstüne rekor kırarken, Avrupa’ya sattığımız ve içinde yasaklı madde olduğu için geri dönen gıda ürünlerindeki artış dikkat çekiyor. AB’nin ‘Gıda ve Yem için Hızlı Uyarı Sistemi’ olan RASFF verilerine göre; 2023 yılında Türkiye’den AB’ye ihraç edilen 215 kalem ürün sağlık için riskli olduğundan dolayı iade edildi. Bu yılın ilk iki ayında da Avrupa ülkelerine ihraç edilen 54 ürün grubunda yasaklı maddelerin yüksek miktarda kullanıldığı tespit edildi ve ürünler reddedildi. Geçen yıl 358 ‘riskli üründen’ 215’i, yani yüzde 60’ı Türkiye’ye iade edilmişti. 2024’ün ilk iki ayında ise 82 üründen 54’ünün iadesiyle bu oran yüzde 65,8’e yükseldi. Böylece; mandalinadan kuru kayısıya, helvadan sumak tozuna, bebek mamasından çeşitli tohumlara kadar birçok ürün Avrupa Birliği tarafından ‘riskli bulunduğu için’ tekrar Türkiye’ye gönderildi.

SINIRIN 30 KAT ÜSTÜNDE

‘Riskli ürün’ sebebiyle iade edilen 54 ürün kaleminde 27 aflatoksin tespit edildi. Bir küf mantarı olan ve muhafaza şartlarına dikkat edilmediğinde kolayca gıdalara bulaşabilen aflatoksin sağlık açısından risk teşkil ediyor. Aflatoksin limitinin aşıldığı ürünler arasında kuru incir ve Antep fıstığı yer alıyor. Bir diğer ürün iade sebebi ise pestisit kalıntıları. Hırvatistan ve Yunanistan’ın yaptığı çalışma sonrası 18 kalem üründe pestisit kalıntıları bulunduğu için ürünler geri gönderildi. Pestisit kalıntılarının en fazla mandalinada olduğu görüldü. Yapılan araştırmada Türkiye’den ihraç edilen mandalinaların AB standartlarının 30 kat üstünde pestisit kalıntısı bulduğu açıklandı. Ayrıca bu sebeple iade edilen ürünlerin arasında limon ve portakal da yer aldı.

PİZZA KUTUSUNDA SENTETİK ÇIKTI

Türkiye’nin Fransa’ya ihraç ettiği pizza kutularından sentetik madde çıktı. IARC (Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) tarafından kanserojen olarak sınıflandırılan ve gıdalarda kullanımı yasak olan sentetik kimyasal boyalar ve azorubin saptandığında piyasadan toplatılıyor. Öte yandan Almanya, Türkiye menşeli fıstıklı helvada salmonellaya rastlandığı için tüketicilerin ürünleri iade etmesini istedi. Danimarka ise Türkiye’den ithal ettiği ayçiçek yağında toksik ve kanserojen bileşikler olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve benzopiren tespit edildiğinden ürünü piyasadan topladı.

TÜRK SODASINA İSVİÇRE’DEN RET

Son gelişme olarak; Beypazarı markasının maden suyu, İsviçre’de yüksek miktarda bor içerdiği gerekçesiyle yasaklandı. Yapılan açıklamada, borun aşırı tüketiminin fetal gelişimi ve doğurganlığı etkileyebileceği belirtildi. Beypazarı Maden Suyu firması ise ürünlerinde bor miktarının yüksek olduğu iddialarını yalanlayarak, “Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen parametrelerin tamamında uygun değerler içinde olduğumuzu vurgularız” açıklamasında bulundu.

FİRMANIN İNSİYATİFİNDE

Konuyla ilgili görüşünü aldığımız gıda mühendisi Mehmet Ali Demir “Uzun yıllardır Türkiye’nin Avrupa’ya ihraç ettiği ürünlerin iade edildiğini görüyoruz. Ancak son iki yıldır bu rakamlar oldukça arttı. AB tüketim standartlarını karşılamadığı ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğu için ürünler reddediliyor. Ülkeye geri gelen ürünlerin tüketimi markaların inisiyatifine kalmış bir durum. Çünkü AB ile Türkiye’deki gıda tüketim standartları aynı değil. Avrupalı ülkeler daha hassas davranıyor. Markaların geri gelen ürünleri imha edip etmediğini bilemeyiz” dedi.