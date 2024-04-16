İsviçre, Beypazarı sodalarını toplatma kararı aldı

İsviçre'de yüksek miktarda bor içermesi nedeniyle Beypazarı sodalarının toplatılmasına karar verildi. Açıklamada, "Sağlık riski göz ardı edilemez. Ürün derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başlandı." denildi. Öte yandan gözlerin çevrildiği Beypazarı'ndan ise ilk açıklama geldi.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden sularını toplatma kararı aldı.

DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR

Ürünlerin içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğunu belirtilen açıklamada, bu durumun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği vurgulandı. Bu gelişmenin ardından Beypazarı marka maden sularının tüketimi hükümet tarafından yasaklandı. Firma da ürünlerini toplatmaya başladı.

"DERHAL SATIŞTAN ÇEKİLDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

BEYPAZARI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan gözlerin çevrildiği Beypazarı'ndan ise açıklama geldi. Marketing Türkiye’ye yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri 1 olması gerekirken 2 olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz."

Şirket resmi bir açıklama yapmaya da hazırlanıyor.