Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İsviçre, Beypazarı sodalarını toplatma kararı aldı

İsviçre, Beypazarı sodalarını toplatma kararı aldı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
İsviçre, Beypazarı sodalarını toplatma kararı aldı

Dünya Haberleri

İsviçre'de yüksek miktarda bor içermesi nedeniyle Beypazarı sodalarının toplatılmasına karar verildi. Açıklamada, "Sağlık riski göz ardı edilemez. Ürün derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başlandı." denildi. Öte yandan gözlerin çevrildiği Beypazarı'ndan ise ilk açıklama geldi.

İsviçre Federal Gıda Güvenliği ve Veterinerlik Bürosu, Türkiye'den gelen Beypazarı markasına ait maden sularını toplatma kararı aldı.

DOĞURGANLIĞI ETKİLİYOR

Ürünlerin içerisinde yüksek miktarda bor bulunduğunu belirtilen açıklamada, bu durumun fetal gelişimi ve doğurganlığı etkilediği vurgulandı. Bu gelişmenin ardından Beypazarı marka maden sularının tüketimi hükümet tarafından yasaklandı. Firma da ürünlerini toplatmaya başladı.

İsviçre, Beypazarı sodalarını toplatma kararı aldı - 1. Resim

 

"DERHAL SATIŞTAN ÇEKİLDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bern, 15 Nisan 2024 - Yapılan resmi inceleme kapsamında Beypazarı markalı maden suyunda aşırı bor içeriği tespit edildi. Sağlık riski göz ardı edilemez. Federal Gıda Güvenliği ve Veteriner İşleri Dairesi (BLV), etkilenen markanın maden suyunun tüketilmemesini tavsiye ediyor. BAK-SAN GmbH şirketi, etkilenen ürünü derhal satıştan çekti ve geri çağırma işlemine başladı."

BEYPAZARI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan gözlerin çevrildiği Beypazarı'ndan ise açıklama geldi. Marketing Türkiye’ye yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İsviçre’de yapılan analizlerde Beypazarı maden sularındaki bor minerali miktarının en fazla değeri 1 olması gerekirken 2 olarak tespit edildiği, bununsa sağlık açısından son derece tehlikeli olduğu söyleniyor. Açıkçası böyle bir kanıya nasıl vardıklarını bilmiyoruz. Öyle ki bugün sağlıklı yaşam için insanlar bor minerali takviye gıdaları tüketiyor. Kaldı ki, İsviçre 1’e 2 oranını tehlikeli olarak belirlerken, AB üye ülkelerinde mevzuat oranı 1’e 5. Amerika’dan Avustralya’ya, Hollanda’dan Belçika’ya pek çok ülkeye ürün gönderen bir marka olarak İsviçre’ye de 7 yıldır ürünlerimizi gönderiyoruz."

Şirket resmi bir açıklama yapmaya da hazırlanıyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Dünya
Bağcılar'da zincirleme kaza: Takla atarak karşı şeritteki araçlara çarptı, o anlar kameradaElveda Real Madrid! Arda Güler'in canına tak etti resti çekti! Yeni takımını böyle duyurdular rota Almanya
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail vahşetinin son görüntüsü! Hastane avlusu, mezarlık oldu - Dünyaİsrail vahşetinin son görüntüsü!Gazze'de can kaybı 34 bine yaklaştı - DünyaGazze'de can kaybı 34 bine yaklaştıAvustralya'dan AVM'deki saldırganı uzaklaştırmaya çalışan Fransıza ödül - DünyaAvustralya'dan Fransız vatandaşa ödülGazze son durum... İsrail ordusu, Filistinlilere üstünde "Gazze'ye dönmeyin" yazılı uyarı broşürleri attı - Dünyaİsrail'den Filistinli sivillere tehdit!Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Katar'a üst düzey ziyaret - DünyaFidan'dan Katar'a üst düzey ziyaretEski Suriyeli general savaş suçlarından yargılanıyor! - DünyaSuriyeli generale yargı şoku
Sonraki Haber Yükleniyor...