Abramoviç, İstanbul'da gittiği restoranda bahşiş dağıttı! Ödediği hesabın iki katını vererek garsonları ihya etti

21 Aralık 2023 12:17 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 12:27

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya çok sayıda yaptırım uygulanıyor. Bu yaptırımlar iş dünyasını da etkilerken, en büyük darbeyi Batı'da yatırımları bulunan milyarderler aldı.

İngiliz futbol devi Chelsea'nin eski sahibi Roman Abromoviç de bunlar arasındaydı. Avrupa ve ABD yaptırımlarının hedefi olan Abromoviç, Chealsea'yi sattıktan sonra İngiltere'den İstanbul'a taşındı.

ADNAN OKTAR'IN YALISINI SATIN ALMIŞTI

Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'dan ev alan milyarder, örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın yaşadığı Kandilli Vaniköy'deki lüks yalıyı satın aldı. Yalı için 500 milyon liranın üzerinde para ödediği belirtilen Abromoviç, İstanbul'a yerleşti.

175 BİN TL BAHŞİŞ BIRAKTI

Sık sık sokaklarda görülen Rus milyarder, dün akşam Beykoz'da bulunan Anadolu Hisarı'ndaki bir restorana gitti. Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre Abromoviç, restoranda toplamda 260 bin TL hesap ödedi. 85 bin TL'lik faturayı ödeyen milyarder, Garsonlara 175 bin TL bahşiş bıraktı.

ADANA KEBAP, YAĞLI KARA, KÜŞLEME VE KANAT YEDİ

Adana kebap, yağlı kara, küşleme ve kanat yiyen Abromoviç ve arkadaşları, restoranda uzun süre sohbet etti. Gecenin sonunda iş adamı, koruma ordusu eşliğinde mekandan ayrıldı.