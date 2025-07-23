Kampüse kurdular, milyonlarca lira tasarruf edecekler! Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden örnek hamle

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2020 yılından bu yana kampüs bahçesine kurduğu güneş enerjisi santrali sayesinde, elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Yeni hizmete alınacak ikinci santral ile üniversitenin tüm ihtiyacının güneşten karşılanması bekleniyor. Böylelikle üniversite, güneş enerjisiyle yılda 10 milyon TL tasarruf edecek.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), yenilenebilir enerji yatırımlarıyla hem çevreye duyarlı bir yaklaşım sergiliyor hem de ekonomik anlamda büyük tasarruf sağlıyor. 2020 yılında kampüs alanına kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES), üniversitenin elektrik ihtiyacının yüzde 50'sini karşılıyor. Mevcut tesisin yanına planlanan 500 kW kapasiteli ikinci santralin devreye alınmasıyla birlikte AİÇÜ'nün tüm enerji ihtiyacını güneşten karşılaması hedefleniyor.

"MEVCUT ENERJİMİZİN YÜZDE 50'SİNİ KARŞILAMAKTAYIZ"

Üniversitenin yürüttüğü enerji projeleri hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Kampüsümüzde kurulu GES tesisimizle mevcut enerjimizin yüzde 50'sini karşılamaktayız. Bu oran kış aylarında, hava şartlarına bağlı olarak bir miktar düşüyor. Ancak buna ek olarak bir 500 kW GES daha kurmayı planlıyoruz. Bu çalışma tamamlandığında enerjimizin tamamını çevre dostu, temiz ve yeşil bir kaynak olan güneş enerjisiyle karşılamış olacağız. Hatta belki bir miktar fazlamız bile olabilir." dedi.

"SANTRALİMİZ KURULDUĞU 2020'DEN BU YANA ÜÇ YIL İÇİNDE KENDİ MALİYETİNİ TAMAMEN AMORTİ ETTİ"

Bu dönüşümün sadece enerji anlamında değil, ekonomik olarak da büyük bir kazanç sağlayacağını vurgulayan Gülçin, "Enerjide dışa bağımlı olmamak üniversitemiz için son derece kıymetli. Bu sistem sayesinde yılda yaklaşık 10 milyon TL'ye varan bir tasarruf elde etmiş olacağız. Mevcut santralimiz kurulduğu 2020 yılından bu yana üç yıl içinde kendi maliyetini tamamen amorti etti. Günümüz şartlarında bu rakam 30 ila 40 milyon TL arasında bir değere tekabül ediyor. Yeni santralimiz de benzer şekilde üç yıl içinde kendini amorti edecek." ifadelerini kullandı.

"SADECE KENDİ KAMPÜSÜMÜZE DEĞİL, BÖLGEDEKİ HALKA DA ÖRNEK OLUYORUZ"

Prof. Dr. Gülçin, AİÇÜ'nün yalnızca eğitimde değil, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci alanında da öncü rol üstlendiğini belirterek, "Üniversitelerin yalnızca akademik değil, toplumsal açıdan da öncü kurumlar olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tarz enerji yatırımlarıyla sadece kendi kampüsümüze değil, bölgedeki halka da örnek oluyoruz. GES yatırımı sahada görüldüğünde, halk için de teşvik edici bir model haline geliyor." diye konuştu.

Tamamen kendi enerjisini üretebilen sayılı üniversitelerden biri olmayı hedefleyen AİÇÜ, bu yatırımla birlikte Türkiye'deki kampüsler içinde model olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacak.