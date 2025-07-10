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Turkcell’in 3’üncü güneş enerjisi santrali, Van’da devreye alındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Turkcell’in 3’üncü güneş enerjisi santrali, Van’da devreye alındı
Yenilenebilir Enerji, Güneş Enerjisi, Turkcell, Van, Enerji Üretimi, Sürdürülebilirlik, Haber
Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turkcell, Türkiye genelinde hayata geçirdiği yenilenebilir enerji yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Van’ın İpekyolu ilçesinde 220 bin metrekarelik bir alanda kurulan ve 8,7 MW kurulu güce sahip olan yeni güneş enerjisi santrali (GES) enerji üretimine başladı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Hedefimiz 2030 yılına kadar binalarımız, baz istasyonlarımız ve araçlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı %50’nin üzerinde azaltmak, 2050’de ise net sıfır emisyon seviyesine ulaşmak. Van’da açılan santralimiz, bu yolculukta çok önemli bir kilometre taşı. Yakında farklı lokasyonlarda dört yeni santrali daha devreye alarak kurulu gücümüzü daha da artıracağız” dedi.

Turkcell’in 3’üncü güneş enerjisi santrali, Van’da devreye alındı - 1. Resim

Sürdürülebilirlik ve çevre alanındaki çalışmalarıyla sektöre öncülük eden Turkcell, çok önemli bir yatırıma daha imza attı. Türkiye’nin dört bir yanında yenilenebilir enerji yatırımlarına hız veren Turkcell, yapımı tamamlanan Van’daki yeni güneş enerjisi santralini (GES) devreye aldı. 220.400 metrekarelik bir alana kurulan santral, 8,7 megavat kurulu güce ve yılda ortalama 8.740 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahip.

Turkcell, “Yenilenebilir Enerji Master Planı” çerçevesinde, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık GES yatırımı yapmayı planlıyor.

HEDEF, DAHA YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Van’daki santralin faaliyete geçmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek şöyle dedi: “İklim değişikliğiyle mücadele ve enerji verimliliği bizim için yalnızca çevresel değil, stratejik bir öncelik. ‘Daha fazla bit, daha az watt’ ilkesiyle, enerji master planımızı faz faz hayata geçiriyoruz. Hedefimiz, 2030 yılına kadar binalarımız, baz istasyonlarımız ve araçlarımızdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarımızı %50’nin üzerinde azaltmak, 2050’de ise net sıfır emisyon seviyesine ulaşmak. Van’da devreye aldığımız güneş enerjisi santralimiz, bu yolculukta çok önemli bir kilometre taşı. Daha önce Uşak’ta 2 ayrı santralimiz enerji üretimine başlamıştı. Yakın zamanda farklı şehirlerde 4 yeni santrali daha devreye alarak toplam kurulu gücümüzü önemli ölçüde artıracağız. Amacımız; hem karbon ayak izimizi azaltmak hem de çocuklarımıza daha temiz ve daha yeşil bir dünya miras bırakmak.”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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