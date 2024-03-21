Akaryakıta çifte zam geldi! Tabela sil baştan değişti, işte son fiyatlar...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki artış, akaryakıta zammı gündeme getirdi. Akaryakıta gelen çifte zamla birlikte tabela sil baştan değişti. İşte benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

Araç sahiplerinin yakın markaja aldığı akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda gelen indirim haberleri yerini zamma bıraktı. Çifte zam gece yarısı geldi. Hem benzine hem de motorine... Tabela sil baştan değişti, işte son fiyatlar...

LİTRE FİYATI 43 LİRAYI AŞTI

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki artış, akaryakıta zammı gündeme getirdi. Benzin 1 lira 50 kuruş, motorin ise 1 lira 30 kuruş daha pahalıya satılacak. Bu geceki zamla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 43 lira 44 kuruş, motorinin fiyatı ise 43 lira 2 kuruş oldu. Öte yandan Ankara'da ise benzin fiyatı 44 lira 20 kuruş, motorin fiyatı ise 43 lira 84 kuruşa yükseldi.

Geçen hafta da benzine 1 lira 53 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

‘TASARRUF SAĞLIYOR’ VAADİYLE YAPILAN SATIŞLARA FREN

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt istasyonlarında farklı isimlerle satılan benzin ve dizelde uygulanan fiyat farklarını ortadan kaldırmaya hazırlanıyor. Benzin ve dizel akaryakıtlar, istasyonlarda “Ultra force” “V-power” “fuelsave”, “VMax”, “VPro” gibi ifadelerle, normal benzin veya dizelden daha pahalıya araç sahiplerine sunuluyordu. Yeni düzenlemeyle sadece tek fiyat üzerinden benzin, motorin (dizel) veya LPG satılacak. Farklılaştırılmış ürünlerin isimleri ortadan k a l k m ay ac a k ; ancak tek fiyat geçerli olacak. Bayi, farklılaştırılmış ürünün cazip olduğunu anlatabilse de ilave fiyat farkı alamayacak. EPDK’nın hazırladığı taslak karar, 5 Nisan’a kadar kamuoyunun görüşüne açık tutulacak. Taslağın 30 Nisan 2024 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. EPDK düzenlemeyle hem istasyonlarda tek fiyat dönemini başlatacak, hem de kafa karışıklığını giderecek. İstasyon otomasyon sistemiyle farklılaştırılmış akaryakıtın kullanıcılara sunumunun takibini, dağıtıcı lisansı sahipleri yapacak. Aynı türden farklı ticari isimlerdeki akaryakıtların karışması durumunda bu akaryakıt yalnızca en düşük fiyata sahip farklılaştırılmamış ürün fiyatıyla satılabilecek.