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    Akaryakıta dev ÖTV zammı öncesi indirim geliyor! Tarih belli oldu, işte güncel motorin ve benzin fiyatları

    Akaryakıt fiyatlarına yeni yılda yapılması beklenen ÖTV zammı öncesinde araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre motorin yapılacağı öğrenildi.

    Akaryakıta dev ÖTV zammı öncesi indirim geliyor! Tarih belli oldu, işte güncel motorin ve benzin fiyatları
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıt fiyatlarında yeni yılda gelecek Özel Tüketim Vegisi (ÖTV) nedeniyle yapılacak zam gündemde sıcaklığını korurken, indirim geleceği öğrenildi. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki hareketlilikle belirlenen akaryakıt fiyatlarına yılın ilk indirimi geliyor.

    AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI YOLDA

    Akaryakıt fiyatları 2023 yılında peş peşe yapılan indirim ve zamlarla gündemden düşmedi. 2023'e 19-22 TL aralığında başlayan benzin ve motorin fiyatları yılı 34-37 TL bandında kapattı. Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinde bu yıl Temmuz ayında yapılan ÖTV düzenlemesi etkili oldu. 

    Akaryakıt fiyatları bir kez daha ÖTV artışıyla gündeme geldi. Aralık ayı üretici enflasyon verileri 3 Ocak 2024 günü saat 10:00'da açıklanacak. ÜFE verileriyle akaryakıt fiyatlarına da otomatik olarak zam gelecek. ÜFE'nin yüzde 25 olması durumunda maktu ÖTV tutarları; benzinde 7,52 TL'den 9,40 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,81 TL'ye yükselecek. Yüzde 20'lik katma değer vergisi (KDV) de dahil edildiğinde benzinde en az 2,25 TL, motorinde 2,11 TL'lik artış meydana gelecek.

    Akaryakıt fiyatında Kızıldeniz krizi! Önce benzin şimdi de motorin! Dev zam gece yarısı pompaya yansıdı

    Aksi bir karar alınmazsa ÖTV zammı Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece yarısı satış fiyatlarına yansıyacak. ÖTV zammıyla benzin 37 TL'yi, motorin ise 40 TL'yi aşacak.  

    MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

    Akaryakıt fiyatlarına yapılacak 3'er TL'lik ÖTV zammı öncesinde sektör kaynaklarından indirim haberi geldi. Aktarılan bilgilere göre ÖTV zammı öncesinde motorine, çarşambayı perşembeye bağlayan gece 1 TL indirim bekleniyor. 

    Motorinin litresine aralık ayında 1 lira 34 kuruş ve 88 kuruş olmak üzere iki indirim yapılmıştı. Yılbaşına doğru ise son olarak motorinin litresine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. 

    Akaryakıt fiyatında Kızıldeniz krizi! Önce benzin şimdi de motorin! Dev zam gece yarısı pompaya yansıdı

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 34,48 TL
    İstanbul motorin fiyatı: 37,15 TL
    İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

    İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 34,43 TL
    İstanbul motorin fiyatı:  37,09 TL
    İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

    ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

    Ankara benzin fiyatı: 35,16 TL
    Ankara motorin fiyatı: 37,77 TL
    Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 

    İzmir benzin fiyatı: 35,30 TL
    İzmir motorin fiyatı: 38,02 TL
    İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Akaryakıta dev ÖTV zammı öncesi indirim geliyor! Tarih belli oldu, işte güncel motorin ve benzin fiyatları
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