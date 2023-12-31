2023'te akaryakıta peş peşe zamlar sürücüleri durdurmadı! Benzin ve motorin satışları Kasım'da arttı

31 Aralık 2023 09:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2023 10:17

Akaryakıt fiyatlarına yıl boyunca yapılan zamlar sürücüleri durdurmadı. Yeni yılda yapılacak 3 TL'lik ÖTV zammı öncesinde Petrol Sanayi Derneği (PETDER) benzin ve motorin satışlarına ilişkin son verileri paylaştı. Verilere göre son 11 ayda hem benzin hem de motorin satışları artış gösterdi.

BENZİN VE MOTORİNE DEV ZAM YOLDA

2023 yılına 19-22 TL aralığında başlayan ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar bu aralıkta satılan benzin ve motorin fiyatları seçimlerin ardından 26-28 TL aralığına çıktı. 16 Temmuz'da yapılan ÖTV artışıyla 32-34 TL bandına yükselen benzin ve motorin fiyatları Eylül sonu Ekim başında 36-40 TL bandına yükseldi. Ekim ayının sonunda başlayan ve Kasım ayında devam indirimlerle 33-35 TL aralığına gerileyen motorin ve benzin, Aralık ayı sonunda 34-37 TL aralığında satılmaya başlandı.

Benzin ve motorine şimdi 3 Ocak 2024 tarihinde 3'er TL'lik ÖTV artışı bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN SATIŞLARI YÜKSELDİ

Yurt içi piyasalarda Kasım ayında hem benzin, hem de motorin satışları artış yönünde gerçekleşti. Petrol Sanayi Derneği (PETDER) tarafından açıklanan verilere göre, benzin satışları Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,89 artışla 451 bin 184 metreküp seviyesine çıktı.

Aynı ayda motorin satışları yıllık bazda yüzde 12,78 artarak 2 milyon 966 bin 472 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 35,99 düşüşle 16 bin 892 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 31,88 düşüşle 109 metreküp seviyesine kadar indi.

Otogaz satışlarının yüzde 0,14 artışla 289 bin 939 ton olduğu belirtildi.

11 AYDA AKARYAKIT SATIŞI ARTTI

2023 yılı Ocak-Kasım döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 24,64 artışla 4 milyon 874 bin 799 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,57 artışla 29 milyon 802 bin 388 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 83,43 artışla 399 bin 180 ton, gazyağı satışları yüzde 6,7 düşüşle bin 546 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 14,33 artışla 3 milyon 345 bin 23 ton olarak gerçekleşti.