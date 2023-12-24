24 Aralık 2023 10:41 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 10:43

Brent petrol varil fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurundaki dalgalanma benzin ve motorin fiyatlarında hareketliliğe neden olmaya devam ediyor. En son olarak benzin ve motorinin litresine 3 TL birden zam gelmişti. Gelen zam tabelaya yansıdı. Peki 24 Aralık 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? 1 litre benzin kaç TL? İşte 24 Aralık 2023 güncel akaryakıt fiyatları!

AKARYAKITA 3 LİRALIK ZAM

Bu hafta motorin ve benzinin litresine peş peşe zam yapıldı. Akaryakıta yapılan zamlar toplamda 3 lira zam olarak pompaya yansıdı. Benzinin litresine 1 lira 46 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 61 kuruş zam geldi. Gelen zam sonrası güncel fiyatlar değişti.

24 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Gelen zamlar sonrası araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamaya başladı. Peki 24 Aralık 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte il il güncel akaryakıt fiyatları;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Benzin: 34,53 TL

• Motorin: 37,11 TL

• LPG litre fiyatı: 18,69 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Motorin: 37,73 TL

• Benzin: 35,52 TL

• LPG litre fiyatı: 18,66 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

• Motorin: 37,98 TL

• Benzin: 35,39 TL

• LPG litre fiyatı: 18,31 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.