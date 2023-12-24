24 Aralık 2023 08:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:00

Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte rekor fiyatlara çıkan ayçiçek yağı fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediliyor. Fiyatlardaki artış vatandaşın bütçesini zorlarken bazı zincir marketleri yaptıkları kampanyalar ile tüketicilere rahat bir nefes aldırmaya devam ediyor. O marketlerde yılın son indirimi başladı. Zam gelmeden önce stokları doldurun. 5 litresi 150 TL’ye kadar geriledi. İndirimli ayçiçek yağını kapmak için sınırlı süreniz var.

2023 yılında temel gıda ürünlerine gelen zamlar vatandaşların elini kolunu bağladı. Bazı zincir marketleri ise vatandaşların temek gıda ürünlerini alabilmesi için dev kampanyalar düzenleme devam ediyor.

Bu dönemde, vatandaşların almakta zorlandığı ayçiçek yağı ile ilgili dev indirim başladı.

AYÇİÇEK YAĞINDA YILIN SON İNDİRİMİ BAŞLADI

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile PTT AVM ile yapılan işbirliği ile ayçiçek yağı fiyatlarında indirim fırsatı başladı. Vatandaşların uzun süredir beklediği uygun fiyatlı ayçiçeği yağı kampanyası, 5 litrelik ambalajında büyük bir indirimle PTT AVM mağazalarında başladı.

5 LİTRESİ 150 TL’YE DÜŞTÜ

TMO ve PTT AVM işbirliğiyle gerçekleştirilen kampanya kapsamında, 5 litrelik ayçiçek yağı 150 TL’den satışa sunuluyor.

Uygun fiyatlı ürün arayışında olan vatandaşlar, 5 litrelik ayçiçeği yağı fırsatını görür görmez evlerine stok yapmaya başladılar.

YAĞ FİYATLARI NEDEN ARTTI?

Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki zamlara ilişkin pandemide artan maliyetlere dikkat çekiliyor. Enerji fiyatlarının, artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansıdığını belirtiliyor. Bunun yanı sıra yağın üretiminde kullanılan ham madde, ambalaj artışları gibi tüm bileşenlerde ciddi fiyat artışları yaşandı.

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye’nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurdu.