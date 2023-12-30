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    Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Depoları doldurun, tarihi belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları

    Döviz kuru ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ile vergi düzenlemelerindeki değişiklikler nedeniyle akaryakıt fiyatlarına yeni yılda zam gelmesi bekleniyor. Benzin motorin ve LPG fiyatlarının artacağı belirtilirken, yeni tarifelerin 3 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı söyleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

    Benzin, motorin ve LPG&#039;ye büyük zam! Depoları doldurun, tarihi belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Küresel piyasalarda 77,48 dolardan işlem gören brent petrol düşük seviyelerden toparlanırken, döviz kurundaki dalgalanmalar da sürüyor. 2024 yılı için vergi düzenlemelerinin de güncellenmesiyle akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi oluştu. 3 Ocak 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatına 3 TL zam geleceği belirtildi.

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) nedeniyle geleceği uygulanan zamlı tarifeler 22 Aralık'tan sonra ilk kez değişmiş olacak. 20 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 49 kuruş, motorinin litre fiyatına da 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Yeni tarife 22 Aralık'ta ekranlara yansımıştı.

    GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN VE LPG FİYATLARI

    30 Aralık'ta İstanbul'da benzin 34,45 TL'den, motorin ise 37.15 TL'den işlem görüyor.

    Ankara'da güncel olarak benzin 35,17 TL'den, motorin  37,77 TL'den alıcı buluyor.

    İzmir'de ise benzinin litresi 35,36 TL, motorinin litresi ise 38,02 TL seviyesinde bulunuyor.

    LPG'nin litresi ise 18.65 TL fiyat aralığında satılıyor. Fiyatlar il ve ilçelere göre farklılaşıyor.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının nasıl hesaplandığı merak ediliyor. Buna göre, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

    Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip ediliyor. Böylece, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı belli oluyor.

    BRENT PETROL TOPARLANIYOR

    Kızıldeniz'de Husilerin İsrail'e giden gemilere saldırmasıyla başlayan kriz, petrol fiyatlarını da vurdu. Halihazırda arz fazlası nedeniyle kriz yaşayan petrol piyasası, Kızıldeniz'deki saldırılarla kötü bir yıl geçirdi. Petrol fiyatları, 2023 yılında yüzde 10 oranında büyük bir düşüş yaşayarak pandeminden beri görülen en kötü performansını sergiledi. Yüzde 10'luk düşüş, son 2 yılda elde edilen tüm toparlanmanın silinmesi anlamına geliyor.

    12 Aralık'ta 73 dolarda dibi gören brent petrol, sonraki günlerde yükselerek 26 Aralık'ta 80.85 dolara ulaştı. Şu anda brent petrolun varil fiyatı 77,04 dolardan işlem görüyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Haberler > Ekonomi > Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam! Depoları doldurun, tarihi belli oldu, işte güncel akaryakıt fiyatları
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