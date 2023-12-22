Akaryakıta yeni zamların habercisi! Uzmanlar "söylentiler doğru" diyerek duyurdu, OPEC'in sonu mu geldi?

22 Aralık 2023 13:17 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:18

Tarihi seviyelere gerileyen petrol fiyatları, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yaptığı saldırılardan dolayı aksayan sevkiyatlar ve Afrika ülkelerinden Angola'nın, petrol üretim kotası konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeliğinden ayrılma kararı almasının ardından, yükselişe geçti. OPEC'teki sorun, önce petrol fiyatlarına daha sonra ise akaryakıt fiyatlarına yansırken, uzmanlar petrol üreten ülke grubundaki yaşanan krizi değerlendirdi. OPEC'in piyasalardaki yaptırım gücünün azalacağı endişeleri ağırlık kazandığını belirten uzmanlar bir ülkenin daha gruptan ayrılacağı söyledi. Uzmanlar bu durumun OPEC'in dağılmasıyla sonuçlanacağını düşünüyor.

ANGOLA ÜRETİMDE KISITLAMAYI KABUL ETMEDİ

Angola Petrol ve Doğal Gaz Bakanı Diamantino Azevedo, dün yaptığı açıklamada, petrol üretim kotası konusunda ülkesinin OPEC ile anlaşmazlığa düştüğünü belirtti. OPEC üyeliğinin artık Afrika ülkesinin çıkarlarına hizmet etmediğini vurgulayan Azevedo, üyeliğin devam etmesi durumunda, ülkesinin üretimini azaltması gerekeceğini, bu durumun ise ihracat kontratlarına uymadığını kaydetti.

OPEC+ grubu, 30 Kasım'da yaptığı bakanlar kurulu toplantısında, haziran ayında alınan karar doğrultusunda bazı üye ülkelerin üretim kotalarını güncellendiğini duyurmuştu. Toplantı, üye ülkelerin söz konusu kotalara itiraz etmesi sonucu doğan anlaşmazlıklar nedeniyle 4 gün ertelenmişti.

Toplantı sonunda yapılan açıklamada, Angola, Kongo ve Nijerya'nın gelecek yılki üretim seviyesinin yeniden değerlendirildiği ifade edilmişti. Buna göre, Nijerya, Angola ve Kongo'nun üretim kotaları, sırasıyla günlük 1,5 milyon varil, 1,1 milyon varil ve 277 bin varil olarak belirlenmişti.

Afrika'da en fazla petrol rezervine sahip ülkeler arasında üçüncü sırada yer alan Angola'nın üretimi, OPEC'in son yayımlanan aylık petrol piyasası raporuna göre, kasımda günlük 37 bin varil azalarak 1,3 milyon varil seviyesine geriledi.

OPEC'e 2007'de üye olan Angola, grup içinde bu yıl ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu.

BİR ÜLKE DAHA AYRILIYOR

Viyana Enerji Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Fereydoun Barkeshli yaptığı açıklamada, Angola'nın gruba katıldığı günden beri üretim kotası sınırlamalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ülkenin petrol piyasasına geç katıldığını ancak üretimde tepe noktayı çoktan geçtiğini kaydeden Barkeshli, Angola'nın günlük 1 milyon varilin üzerinde petrol üretimi yapacak kapasitede olduğunu söyledi.

Barkeshli, daha önce Ekvador ve Katar'ın da OPEC üyeliğinden ayrılma kararı aldığına işaret ederek, "Benim endişem, grubun uluslararası petrol piyasasını artık yönlendirilemeyecek olması. Piyasa kendi başının çaresine bakıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yakında gruba veda edecek ülkelerden olacağına neredeyse eminim." dedi.

SÖYLENTİLER DOĞRU! OPEC'İN SONU GELDİ

OPEC+ grubunun dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade eden Barkeshli, "Belki de OPEC'in sonunun geldiği söylentileri doğrudur. 1970'li, 1980'li ve 2000'li yıllarda arzın yüzde 65'i OPEC'in elindeyken piyasa grubun kontrolündeydi. Şimdi ise Rusya'nın başı çektiği ittifakla yani OPEC+ olarak bile, grubun piyasa payı eskisinden daha düşük." değerlendirmesinde bulundu.

Barkeshli, Rusya'nın da gelecekte piyasaya bakış açısının değişeceği uyarısında bulunarak, "Rusya şu anda savaşta ve Suudi Arabistan'ı dinliyor. Tekrar kendi ayakları üzerinde durduğunda bu durum değişecektir." diye konuştu.