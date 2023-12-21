Gabar petrolünde rekor! Günlük üretim 30 bin varili geçti

21 Aralık 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 17:45

Türkiye, enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda karada ve denizde enerji kaynaklarını araştırmaya devam ediyor.

Karadeniz'deki tarihi doğalgaz rezervinin ardından petrol arayışlarına da hız veren yetkililer, terörden arındırılan Gabar bölgesinde önemli petrol rezervleri tespit etti.

Mayıs ayında günlük 100 bin varillik rezerv bulgusunun hemen ardından çıkarma işlemlerine başlanırken, bu alandaki üretim kapasitesi her geçen gün artırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara'daki Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya gelerek, Karadeniz doğal gazından Gabar petrolüne ve nükleer enerjiye kadar birçok konuda gençlerin sorularını yanıtladı.

"ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK ENGEL DIŞA BAĞIMLILIK"

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefinin tam bağımsızlık mücadelesi olduğuna işaret ederek, "Büyük ve güçlü Türkiye olmak için önümüzdeki en büyük engellerden biri Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığıdır. Dolayısıyla bizim enerjide mutlak bir hedefimiz var. Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nda, inşallah önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerjide tam bağımsız kılabilmek ve ithalat belasından kurtarabilmek" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK ÜRETİM 30 BİN VARİLİ GEÇTİ"

Enerjide bağımsızlığın Türkiye'nin bağımsızlığı anlamına geldiğini ve enerji güvenliğinin, Türkiye'nin milli güvenliğiyle eş değerde oluğunu vurgulayan Bayraktar, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi gemilerimizle, kendi mühendislerimizle, kendi imkan kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu aramaları biz yapalım dedik. 21 Ağustos 2020'de tam pandeminin ortasında, Cumhurbaşkanı'mız milletimize bir müjde olarak Sakarya gaz sahasındaki keşfi bildirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük keşfi. Tam üretime geçtiğinde, Türkiye'nin ihtiyacının belki yüzde 25-30’unu karşılayabileceğimiz veya hane halkının yani konutlardaki doğal gazın tamamının ihtiyacını karşılayabileceğimiz büyük keşif yaptık.

Biz Gabar'da petrolü bulduk, Gabar'da petrolü çıkarıyoruz. Bugün günlük üretimde 30 bin varili geçtik. Gabar gibi belki doğal gazda da kendi kara sınırlarımızda daha farklı alanlar keşfederek Türkiye'nin bu alanındaki dışa bağımlılığını inşallah bitireceğiz."

"TÜRKİYE, NÜKLEER OLURSA DAHA GÜVENİLİR BİR ÜLKE OLUR"

Programa Türkiye'nin otomobili TOGG T10X ile geldiğini belirten Bayraktar, "Hemen her şeyin elektrikli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onun için biz elektriği ondan üretmeyelim, bundan üretmeyelim, nükleerden üretmeyelim. Nükleer enerji olmazsa Türkiye daha güvenilir bir ülke olur mu? Nükleer olursa daha güvenilir olur" dedi.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikasının özünde nükleerin olduğunun altını çizerek, Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda ABD'nin başını çektiği 22 ülkenin 2050'ye kadar toplam nükleer gücünün üç katına artırılması konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

"KENDİ NÜKLEERİMİZİ YAKMAKTAN ALIKONMAMIZ KABUL EDİLEMEZ"

Dünyada devam eden 50'nin üzerinde yeni nükleer santral olduğunu söyleyen Bayraktar, "Hal böyleyken onlara yapmak helal, her şey onlar için mübah. Türkiye bunu yapmak isteyince Türkiye bunu yapmasın. Bu ne demek? Türkiye gelişmesin. Türkiye bize dışa bağımlı olmaya devam etsin. Dolayısıyla bizim kendi doğal gazımızı, petrolümüzü bulmaktan, yenilenebilir kaynaklarımızı, güneşi, rüzgarı, jeotermali devreye almaktan, kendi yerli kömürümüzü kullanmaktan ve nükleeri yakmaktan alıkonmamız asla kabul edilebilir bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

"GENÇLER EN BÜYÜK VARLIĞIMIZ"

Öte yandan gençlere olan güvenini vurgulayan Bayraktar, "İnşallah geleceğimiz kardan aydınlık olacak. Biz size güveniyoruz. Gençler bizim en büyük varlığımız. Genç nüfusumuz ülkenin büyük bir zenginliği. Ama gençliğin de sizler gibi bilinçli olması ve geleceğe umutla bakması lazım. Ben sizleri gördükçe geleceğe büyük bir ümitle bakıyorum. Bana büyük bir umut verdiniz bu akşam" ifadelerini kullandı.