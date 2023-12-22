Akaryakıt fiyatında Kızıldeniz krizi! Önce benzin şimdi de motorin! Dev zam gece yarısı pompaya yansıdı

22 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 09:10

Tarihi seviyelere gerileyen petrol fiyatları, Kızıldeniz'de Husilerin gemilere yaptığı saldırılardan dolayı aksayan sevkiyatlar nedeniyle yükselişe geçti. Brent Petrol, son iki ayın en büyük haftalık yükselişini sürdürürken akaryakıt fiyatlarına zam dalgası başladı. Benzine yapılan dev zammın ardından motorinde de tabelalar değişti.

PETROL'DE KIZILDENİZ KRİZİ

Petrol fiyatları, nakliyecilerin artan saldırılar nedeniyle Kızıldeniz'den kaçınmasıyla iki ayın en büyük haftalık yükselişini sürdürüyor. Angola'nın azaltılmış üretim limitini reddederek OPEC'ten ayrılması petrolde yeni krizi tetiklerken, Brent varil başına 80 dolar civarında işlem görmeye başladı. ABD ham petrolü varil başına 74 doların üzerinde işlem gördü. Petrolde gözler Kızıldeniz ve Angola krizinin nasıl çözüleceğine çevrildi.

SI Securities'in Kıdemli Emtia Analisti Will Sungchil Yun, "Kızıldeniz'deki gerilimler fiyatları büyük ölçüde artırdı, ancak bu, arz konusundaki belirsizlikle dengelendi. Petrol için artık daha çok bekle ve gör durumu söz konusu olsa da, OPEC+'nın üretim kesintileri gündeme gelirse fiyatların destek bulması zor olacak" dedi.

BENZİNDE TABELALAR DEĞİŞTİ

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişle benzinin litresinde tabelalar değişti. Benzinin litre fiyatında 20.12.2023 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 48 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzinin litresi 34-35.50 TL aralığına yükseldi.

MOTİRİNE DEV ZAM YOLDA

Motorinin litresine aralık ayında 1 lira 34 kuruş ve 88 kuruş olmak üzere iki indirim daha yapılmıştı. 2 lira 22 TL'lik çifte indirimin ardından motorinin litresi 35 TL bandına gerilemişti. Dizel yakıtın litresinde gece yarısı tabelalar bir kez daha değişti. Saat 00:01'den geçerli olmak üzere motorinin litresine 1 lira 61 kuruş zam yapıldı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul ve Ankara'da 37 TL'yi İzmir'de ise 38 TL'yi yeniden aştı. Son zamla benzin-motorin makası yeinden 3 TL'ye çıktı.

22 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,48 TL

İstanbul motorin fiyatı: 37,15 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,43 TL

İstanbul motorin fiyatı: 37,09 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,16 TL

Ankara motorin fiyatı: 37,77 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,30 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,02 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.