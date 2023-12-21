21 Aralık 2023 10:25 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:27

Adana’da ‘petrol yok’ denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılarak devreye alınmaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden Adana’da petrol çıkarılması planlanıyor.

BİR İLDE DAHA PETROL HEYECANI

Prof. Dr. Esat Arslan, Adana'nın Ceyhan ilçesi Soysalı Mahallesinde 9 ayrı kuyudan aktif bir şekilde petrol çıkarıldığını ve bunların rafine edildiğini belirterek, "9 tane kuyunun açılmış olması, günde 2 bin varile yükselmiş olması gerçekten gurur veriyor. Şırnak'taki ile beraber Türkiye'de 100 bin varile çıkmış olmak gerçekten önemsenecek bir durum. Türkiye'nin yüzde 12 petrol ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye gelmemiz hakikatten üzerinde durulması gereken çok önemli olgulardan bir tanesi" dedi.

3 AYRI BÖLGEDE ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

3 ayrı bölgede çalışmaların devam edeceğini ifade eden Arslan, "Türkiye'nin ilk jeologlarındandır. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor. Adana Havzasını, birincisi içerisinde bulunduğumuz Seyhan-Ceyhan nehirleri, ikincisi İskenderun, üçüncüsü de Hatay'da tarihin ilk evresinden be ri yanan kayalar diye ifade ettiğimiz bölgelerin içinde bulunduğu yöre olmak üzere 3 ayrı bölgeye ayırıyor.” açıklamalarında bulundu.

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"İki olgu çok önemli. 1954 tarihinde petrol kanununun çıkmış olması. Bu baya ciddi bir şekilde önümüzü açan bir olgu olmuştur." Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Burası da neden Şırnak olmasın?”