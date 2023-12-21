SGK’dan emeklilere güzel haber! O işlemler artık ücretsiz olacak, hemen başvurun
Yeni yıl öncesi SGK, emeklilere özel yeni bir uygulama başlattı. Alınan karara göre, kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edilecek. Bu karar ile Türkiye’deki tüm emekliler kaplıca tedavilerini ücretsiz olarak alabilecekler.
2024 yılı öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yönelik adımlar atmaya devam ediyor. SGK tarafından yapılan son duyuru ile kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edileceği ifade edildi. Bu uygulama sayesinde Türkiye’deki milyonlarca emekli onlara kaplıca tedavilerine ücretsiz erişim sağlayabilecek.
SGK MÜJDELİ HABERİ VERDİ: O İŞLEM ARTIK ÜCRETSİZ OLACAK
Dünya’nın haberine göre, SGK tarafından devreye sokulan uygulama ile kaplıca tedavilerinin daha kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı hale gelmesi sağlanacak. Bu hizmet Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli için geçerli olacak.
6 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK
Ücretsiz kaplıca tedavisinden yararlanmak isteyen emekliler, öncelikle bir sağlık kurumundan fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından verilen sağlık kurulu raporu almalıdır. Bu raporla birlikte, emekliler kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Sağlık kurulu raporu alan emekliler, kaplıca tesislerine başvurarak 6 ay boyunca geçerli olacak sevk belgesini de alabilirler.
SGK’NIN KAPLICA TATİLİNDEN NASIL FAYDALANIR?
Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilere sunduğu kaplıca tatilinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor:
- Öncelikle emeklinin sağlık kurulundan kaplıca tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor alması şart. Bu raporda tanı, tavsiye edilen tedavi şekli, gün ve seans sayısı gibi bilgiler yer almalı.
- Raporun altı aylık geçerlilik süresi bulunuyor. Altı aylık süre içerisinde kaplıca tatili için yetkili bir işletmeye başvurulmadığı takdirde yeniden rapor almak gerekiyor.
- Hastanın tedavi görmek için seçtiği kaplıcanın Sağlık Bakanlığınca verilen işletme iznine sahip olması gerekiyor. Aksi durumda SGK tedavi masraflarını karşılamıyor.
- Tatile eşi ile gitmek isteyen emeklinin rapor alırken bu durumu belirtmesi gerekiyor.