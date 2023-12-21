21 Aralık 2023 10:02 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 10:05

2024 yılı öncesi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yönelik adımlar atmaya devam ediyor. SGK tarafından yapılan son duyuru ile kaplıca tedavilerini Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil edileceği ifade edildi. Bu uygulama sayesinde Türkiye’deki milyonlarca emekli onlara kaplıca tedavilerine ücretsiz erişim sağlayabilecek.

SGK MÜJDELİ HABERİ VERDİ: O İŞLEM ARTIK ÜCRETSİZ OLACAK

Dünya’nın haberine göre, SGK tarafından devreye sokulan uygulama ile kaplıca tedavilerinin daha kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı hale gelmesi sağlanacak. Bu hizmet Türkiye’de bulunan milyonlarca emekli için geçerli olacak.

6 AY BOYUNCA GEÇERLİ OLACAK

Ücretsiz kaplıca tedavisinden yararlanmak isteyen emekliler, öncelikle bir sağlık kurumundan fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı tarafından verilen sağlık kurulu raporu almalıdır. Bu raporla birlikte, emekliler kaplıca tedavilerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler. Sağlık kurulu raporu alan emekliler, kaplıca tesislerine başvurarak 6 ay boyunca geçerli olacak sevk belgesini de alabilirler.

SGK’NIN KAPLICA TATİLİNDEN NASIL FAYDALANIR?

Sosyal Güvenlik Kurumunun emeklilere sunduğu kaplıca tatilinden yararlanmak için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor: