Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
Hafta başından bu yana etkili olan güneşli hava yerini sağanak yağışlara bırakmış durumda. Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Tüm Türkiye’yi esir alacak. Kar yola çıktı geliyor! İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek, hava adeta buz kesecek. Hava sıcaklığının düşmesiyle sağanak ve fırtına bekleniyor. İstanbul için kar uyarısı geldi.
METEOROLOJİ SON DAKİKA OLARAK UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Hava sıcaklığının, yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın da; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? KEREM ÖKTEN DUYURDU
Amerika modelinden sonra Avrupa modelinden de Türkiye'ye flaş kar uyarısı yapıldı. Avrupa modelinin 50 senaryosunun incelediğinde ortalama olarak Türkiye'ye kar yağışı geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa modelinin 50 senaryosunun ortalaması da Ülkemize Kar yağışlarını müjdeliyor. Heyecanlı takip günleri başlıyor..."