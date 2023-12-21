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    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı

    Hafta başından bu yana etkili olan güneşli hava yerini sağanak yağışlara bırakmış durumda. Yurt genelinde soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Tüm Türkiye’yi esir alacak. Kar yola çıktı geliyor! İstanbul’da karla karışık yağmur görülecek.

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Aralık 2023 hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji tarafından yapılan uyarılara göre, hava sıcaklıkları 6 derece birden düşecek, hava adeta buz kesecek. Hava sıcaklığının düşmesiyle sağanak ve fırtına bekleniyor. İstanbul için kar uyarısı geldi. 

    METEOROLOJİ SON DAKİKA OLARAK UYARDI 

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı

    Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIKLAR 6 DERECE BİRDEN DÜŞECEK 

    Hava sıcaklığının, yağışla birlikte iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    Rüzgarın da; genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    UYARILAR 

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40 ila 70 km/saat), Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80, hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? KEREM ÖKTEN DUYURDU 

    Amerika modelinden sonra Avrupa modelinden de Türkiye'ye flaş kar uyarısı yapıldı. Avrupa modelinin 50 senaryosunun incelediğinde ortalama olarak Türkiye'ye kar yağışı geleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

    "Avrupa modelinin 50 senaryosunun ortalaması da Ülkemize Kar yağışlarını müjdeliyor. Heyecanlı takip günleri başlıyor..."

     

    5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

    21 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ 

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
    22 ARALIK 2023 CUMA GÜNÜ

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
    23 ARALIK 2023 CUMARTESİ GÜNÜ

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
    24 ARALIK 2023 PAZAR GÜNÜ 

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı
    25 ARALIK 2023 PAZARTESİ GÜNÜ  

    Tüm Türkiye’yi esir alacak! Kar yola çıktı geliyor… Meteoroloji’den son dakika uyarısı

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