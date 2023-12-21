21 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 09:32

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşanan depremler İstanbul’da büyük korkuya neden oldu. Ardından bölge illerde peş peşe yeni depremler yaşanırken yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, İstanbul ve İzmir için yeni bir uyarıda bulundu. Marmara depreminin yaklaştığını beliren Moriwaki, “İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor." dedi.

JAPON DEPREM UZMANINDAN İSTANBUL VE İZMİR İÇİN KORKUTAN UYARI

Önlemlere ilk olarak herkesin yaşadığı binadan başlaması gerektiğini anlatan Yoshinori Moriwaki, şunları söyledi:

"Oturduğunuz binada ruhsat, iskan var mı, yok mu, kontrol altında yapılan bir bina mı? Bunların hepsi kontrol edilecek. 2000 yılından önceki bina mı, sonra yapılan bina mı? 2000'den sonra yapılan binaysa rahat olabilirler. Yumuşak zemin, ruhsatı olmayan ve 2000 yılından önce yapılan binalarda deprem gelince sallantı ile çökme olabilir. Bu durumda da yaşam üçgeni oluşturmak gerekiyor. Su, düdük, çikolata hazır olmalı yatağının yanında. Eşyaları sabitlememiz lazım, depremin ardından aile nerede buluşacak belirlenmeli. Bu şekilde hep beraber hazır olmalıyız."

“ARTIK GELİYOR, HAZIR OLMAK LAZIM”

"Körfezdeki deprem, fayın güney kolundaki Bursa, İnegöl, Balıkesir ve Bandırma'dan hissedildi. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda İstanbul için tabii ki deprem bekleniyor ama Türkiye'nin her yerinde deprem olabilir. İnsanlar artık 'ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem olacak?' sorusunu sormasın. Artık geliyor onun için hazır olmak lazım."

“İZMİR’DE HER AN DEPREM OLABİLİR”

İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğündeki depremin denizdeki fay hattında olduğunu vurgulayan Yoshinori, şöyle devam etti:

"İzmir'de olan deprem kendisinin bulunduğu fay hattında değil denizdeki fay hattında oldu. Kendisinin fay hattı kırılmadığı için İzmir'de deprem olabilir. Özellikle Karşıyaka dikkat etmeli, orada zemin çok kötü. Marmara Bölgesi'ne baktığımızda İnegöl, Bursa, Bandırma ve Balıkesir'de uzun zamandır 150 yıldır kırılmayan noktalar var. Gölcük'ten başlayıp İstanbul paralelinde adaların güneyinden geçen bir fay var denizin içinde onun da kırılması bekleniyor."