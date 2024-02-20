Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek 

    Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek 
    Akaryakıt, Benzin, Motorin, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıta son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim geliyor. Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.

    Son dönemde üst üste gelen zamlarla kontak kapatma noktasına gelen araç sahiplerinin yüzü bu kez gülecek. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Motorinin fiyatı 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak. 

    MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

    İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 43 lira 24 kuruşa, Ankara'da 43 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 22 kuruşa düşecek. 

    BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

    Benzinde ise bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Güncel benzin fiyatları şöyle: 

    İstanbul (Avrupa) : 41, 22

    Ankara: 41,93

    İzmir: 42,15

    ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ 

    18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde motorine 1 lira 38 kuruş, 13 Şubat tarihinde benzine 2 lira 56 kuruş, 15 Şubat tarihinde benzine 1 lira 76 kuruş zam gelmişti. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü iş birliği - EkonomiTürkiye ve Suudi Arabistan arasında güçlü iş birliğiBakan Göktaş: Şubatta 872,4 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yaptık - EkonomiŞubatta 872 milyon liralık destek yapıldıBorsada kâr satışları artar mı? Uzmanlar uyardı, bu seviyeye dikkat!  - EkonomiUzmanlar uyardı, borsada bu seviyeye dikkat! "Altın almalı mıyım, satmalı mıyım?" diye soranlar dikkat! Uzmanlardan kritik soruya cevap geldi  - EkonomiUzmanlardan "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna yanıtDoların ateşi yükseliyor! Kur rekor seviyede - EkonomiDoların ateşi yükseliyor! Kur rekor seviyedeAnlaşma sağlandı, Capital One 35,3 milyar dolara Discover'ı alacak - EkonomiAnlaşma sağlandı, Capital One 35,3 milyar dolara Discover'ı alacakPatron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor! - EkonomiPatron yüksek maaşla eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!10 yıldır dünya un ihracatında Türkiye lider - Ekonomi10 yıldır dünya un ihracatında Türkiye liderVodafone ve Damac’tan 100 milyon dolarlık yatırım! İzmir ile Atina’yı birbirine bağlayacak - EkonomiVodafone ve Damac’tan 100 milyon dolarlık yatırım! İzmir ile Atina’yı birbirine bağlayacakYeni haftaya temkinli başlangıç! Borsa zirveden döndü, altın-dolar emin adımlarla... - EkonomiBorsa zirveden döndü, altın-dolar emin adımlarla...
    Sonraki Haber Yükleniyor...