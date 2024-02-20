Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akaryakıta son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim geliyor. Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.
Son dönemde üst üste gelen zamlarla kontak kapatma noktasına gelen araç sahiplerinin yüzü bu kez gülecek. Bu gece yarısından itibaren akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor. Motorinin fiyatı 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 43 lira 24 kuruşa, Ankara'da 43 lira 90 kuruşa, İzmir'de ise 44 lira 22 kuruşa düşecek.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
Benzinde ise bir fiyat değişikliği bulunmuyor. Güncel benzin fiyatları şöyle:
İstanbul (Avrupa) : 41, 22
Ankara: 41,93
İzmir: 42,15
ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ
18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde motorine 1 lira 38 kuruş, 13 Şubat tarihinde benzine 2 lira 56 kuruş, 15 Şubat tarihinde benzine 1 lira 76 kuruş zam gelmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi