Akaryakıta indirim geliyor! Tabela bu gece yarısı değişecek

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Şubat 2024 09:35 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 09:59 - Güncelleme:

Akaryakıt, Benzin, Motorin, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Akaryakıta son dönemde üst üste gelen zamların ardından bu kez indirim geliyor. Motorinin fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 21 kuruş ucuzlayacak.