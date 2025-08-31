Altı ayda 27 bin araziye tapu verildi! 2B meselesi yıl sonuna bitecek

HABER MERKEZİ ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, 2B niteliğindeki taşınmazların mülkiyet problemlerinin giderilmesi ve hak sahiplerine tapularının verilmesi için, tespit çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlaması hedefleniyor.

Yaklaşık 5 milyon vatandaşı ilgilendiren projeden bugüne kadar bir milyondan fazla hak sahibi yararlandı. Bakanlık verilerine göre, 2B satışları kapsamında, 2025 yılı ilk 6 ayında 37 bin 822 hak sahibine 27 bin 153 taşınmaz satıldı, 2 milyar 595 milyon lira tahsilat sağlandı.

Projeden bugüne kadar; 1 milyon 50 bin hak sahibi yararlandı, 716 bin adet taşınmazın satışı yapıldı. Bu satışlardan 17 milyar 973 milyon lira gelir elde edildi. Tarım arazilerinin satışı kapsamında ise bugüne kadar, 95 bin 580 adet taşınmaz 125 bin hak sahibine satıldı ve 4 milyar 183 milyon liralık tahsilat yapıldı.

Yine ‘Hazine Taşınmazlarının Ekonomiye Kazandırılması’ projesi ile haziran ayı sonu itibarıyla 4 milyar 680 milyon lira kira, 6 milyar 38 milyon lira irtifak hakkı ve 8 milyar 175 milyon lira satış olmak üzere toplam 18 milyar 893 milyon TL gelir elde edildi.

Öte yandan, Türkiye’de yetiştirilme potansiyeli bulunan ürünlerin ithalatının azaltılarak yerli üretiminin desteklenmesi amacıyla; başta ceviz, badem ve Antep fıstığı olmak üzere ağaçlandırma amacıyla 74 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazının kiralandığı belirtildi.