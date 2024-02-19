Altın ters köşeye yatırdı! Fiyatlar hızla toparlanıyor

Altında son dakika!.. Geçen hafta açıklanan ABD verilerinin ardından umutların kesildiği altın fiyatlarında toparlanma yaşanıyor. 1984 dolara kadar gerileyen ons altın yeni haftaya 2020 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2090 TL’den fiyatlanıyor. Analistler, ABD’de ticari gayrimenkul sektöründeki risklerin ve bunun bankacılık sektörüne yansımalarının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini aktararak, “Öte yandan FED ve piyasalar arasında faiz indirimi zamanlamasına dair beklentiler de artık yakınlaştı ve fiyatlandı. Ons tarafında 1985-1975 bandı ciddi destek konumunda” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Geçen haftayı ABD’den gelen karışık verilerin gölgesinde geçiren altın fiyatlarında toparlanma yaşanıyor. Aralık ayında, FED’in “daha erken” faiz artışını fiyatlayan piyasalar önden gitmiş ve ons altında 2135 dolarla zirve seviye görülmüştü. Ancak TÜFE başta olmak üzere ABD ekonomisine dair gelen güçlü veriler faiz indiriminin zaman alacağına yönelik beklentileri de artırınca ons altında rüzgâr tersine dönmüştü.

19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI KAÇ TL

Geçen hafta 1984 dolara kadar gerileyen ons altında 19 Şubat işlemleri 2020 dolar seviyelerinden başlıyor. Böylece ons altında 3 işlem gününde gerçekleşen tepki alımı yüzde 1,2’lik yükselişe işaret etti. ABD’de ticari gayrimenkul sektöründeki risklerin ve bunun bankacılık sektörüne yansımalarının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtilerek, bu unsurun, “güvenli liman” altın talebini diri tuttuğu ifade ediliyor.

19 Şubat Kapalıçarşı gram altın fiyatı bugün 2090 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıktı. Burada geçen hafta 2050 TL’nin altı test edilmişti.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 3 bin 497 TL, yarım altın 7 bin 16 TL ve tam altın da 13 bin 990 TL’den satılıyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altın fiyatlamaları açısından bakıldığında öncelikle 2000 dolar üzerinde kalma isteğinin arttığı görülüyor. Son düşüşün ardından 5 günlük ortalama seviye 2005 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altının bu seviyeyi aşması alımları da hızlandırdı. Bundan sonraki süreçte 2015-2020 dolar seviyesinin korunması öncelikle önem kazanmış durumda. Ardından 22 günlük ortalamaya da işaret eden 2035 dolar direncine doğru yönelme isteği artabilir.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Öte yandan ons altın fiyatlamalarını ilgilendiren ABD tahvil faizlerinin, geçen haftaki zirve seviyelerine yakın olması, altındaki tepki alımlarının da “bir miktar yavaşlayabileceği” yönünde beklentileri canlı tutuyor. 2 Yıllık Tahvillerin 4,60 üzerinde fiyatlanmaya devam etmesi ve 10 yıllık tahvilin de 4,30’a yakın seyri, bu haliyle altın üzerinde “frenleyici bir mekanizma” görevi görebilir.

FED MAYISTA FAİZ İNDİRİR Mİ?

Ahlatçı Yatırım tarafından yayımlanan haftalık altın raporunda, piyasalar ve FED’in beklentilerinin birbirine yakınlaşmaya başladığı ve altın fiyatlarının da bu çerçevede yerine oturmuş olabileceği belirtildi. Raporda, özellikle ocak ayına dair perakende satış verilerinin beklenti altında kalmasının ardından faiz indirimi umutlarının bir miktar canlandığı aktarılarak “Mayısta 25 baz puan indirim beklentisi yüzde 40'a yükseldi” denildi.

BÜTÜN İHTİMALLER FİYATLANIYOR

FED’den 2024’te üç faiz indirim beklentisi olduğu hatırlatılan raporda, “Böyle bir tabloda artık ons altında ciddi düşüş hareketleri görülmeyebilir. Çünkü son açıklanan ekonomik verilerle birlikte daha da ötelenen faiz indirimi beklentisine rağmen altında toparlanma isteği dikkat çekiyor. Kısa vadede 1985-1975 dolar bandının üzerinde bir hareketlilik izleyebiliriz” görüşü dile getirildi.