Altın yatırımcısının yüzü daha fazla gülecek! Gram, çeyrek bugün ne kadar? Analistler yeni rekorların müjdesini şimdiden verdi

15 Aralık 2023 09:42 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 09:47

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Küresel piyasaların bu hafta odak noktasındaki Fed, art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından Fed Başkanı Powell, "Fed üyeleri faiz artırımlarını tamamen dışarıda tutma konusunda istekli değil. Fed olarak artık faiz indirimlerini de konuşmalarımıza katmaya başladık." diyerek faiz indirimi için ilk sinyali verdi. Fed'in güvercin tonla piyasaları yönlendirmesi altında coşkuyu beraberinde getirdi. Ons altın hızla yükselişe geçerek 2000 doları yeniden aştı. Gram altın da 1900 TL'ye yaklaştı. Uzman analistler altın fiyatları için yeni rekorlara işaret etti.

ONS ALTIN KRİTİK EŞİKTE

2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düşmüştü. Fed kararı öncesinde 150 dolar birden eriyerek 1977 dolara kadar geri çekilen spot altın, faiz kararının ardından 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi. Ons altın 2040 dolar eşiğinin altında seyrini sürdürüyor. Güne 2035 dolar seviyesinden başlayan Ons altın, en yüksek 2038.75 doları test etti. Geçen haftayı yüzde 1.69 kayıpla kapatan Ons yeni haftayı yüzde 1.65 kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

GRAM ALTIN YENİDEN 2000 TL'Yİ ZORLUYOR

Psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara yeniden geri dönen altının gramı ise faiz kararıyla sert yükseliş gösterdi. 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın Fed faiz kararı sonrasında ekranda 1903 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın haftanın son işlem gününde 1900 TL eşiğinde işlem görmeye devam ediyor.

Ekranın aksine Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 1.980,11 TL'ye kadar yükselerek 2000 TL eşiğini yeniden zorlamaya başladı. Gram altın Kapalı Çarşı'da anlık olarak 1.976,18 TL'den işlem görüyor.

ALTIN YENİ ZİRVELERE YELKEN AÇIYOR

Ons altının 2000 doların üstüne yerleşmesinin ardından analistler yeni yılda çok daha yüksek zirvelerin görülebileceğini söylüyor. Mayısta Fed'in faiz indirimine kesin gözüyle bakan analistler Ons altının 2100, hatta 2.250 doları görebileceğini belirtiyor.

ING analistlerine göre sarı metal gelecek yılın son çeyreğinde 2.100 doları görecek. Piyasaların FED’in Mart ayında 50, Mayıs’ta ise 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığı, altının ise son çeyrekte ortalama 2100 dolar üzerinde seyredeceği söylendi.

Deutsche Bank analistleri daha yüksek bir tahminde bulunurken 2150 ve 2200 seviyelerini işaret ediyor. Almanya’nın en büyük bankası ayrıca gümüş için de çok iyimser olduğunu belirtti.

City Index analisti Matt Simpson, dolarda düşüş eğiliminin süreceğini ve FED’in güvercin dönüşünün altına bir roket sapladığını söyledi.

ANZ analistleri de “Fed’in 2024’ün 3. çeyreğinde faiz indirimine başlamasını bekliyoruz. Merkez bankasının daha fazla alım yapmasının yardımıyla bu, altın fiyatlarının 2024’te yeni zirvelere ulaşmasını sağlayacak” değerlendirmesini yaptılar.

Heraeus Precious Metals’teki emtia analistleri altının yeni yılda ons başına 1880 ila 2250 dolar aralığında seyredebileceğini, Societe Genarele ise FED’den 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisiyle altında 2200 seviyesini işaret etti.

15 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.898,67 TL

SATIŞ: 1.900 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.037,72 TL

SATIŞ: 3.104,65 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.057,04 TL

SATIŞ: 6.209,76 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 12.149,27 TL

SATIŞ: 12.381,15 TL