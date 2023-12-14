Altın fiyatında rüzgar tersine döndü! Ons ve gram sert yükseldi, iki uzman isim yeni rekorlara işaret etti

14 Aralık 2023 11:50 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:03

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından Fed Başkanı Powell faiz indirim için ilk sinyali vermesiyle altın fiyatları adeta uçuşa geçti. Ons altın son bir haftanın en yüksek seviyesine yükselirken, gram altın ekranda 1900 TL'ye serbest piyasada ise 2000 TL'ye yaklaştı. Altın piyasasında yaşanan rekor yükselişin ardından piyasa uzmanları İslam Memiş ve Şirin Sarı'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

FED FAİZ İNDİRİMİ İÇİN İLK SİNYALİ VERDİ

Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed Başkanı Powell, "Fed üyeleri faiz artırımlarını tamamen dışarıda tutma konusunda istekli değil. Fed olarak artık faiz indirimlerini de konuşmalarımıza katmaya başladık." diyerek faiz indirimi için ilk sinyali verdi.

DOLAR SERT DÜŞTÜ

Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından dolar uluslararası piyasada düşüşe geçti. Faiz kararı öncesinde 104 puanın üzerinde seyreden dolar endeksi 103 puanın altına düştü. Endeks 102,78 puandan işlem görüyor. Dolar/TL ise yurt içinde adım adım 30 TL'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Kararın ardından 29 TL'nin altına sarkan dolar/TL 29.0427 TL'den işlem görüyor.

ALTINDA SON 1 HAFTANIN ZİRVESİ

2.148 doları görerek tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, geçen hafta önce 2.020 dolar ardından ise 2.000 dolar eşiğininin altına düşmüştü. Fed kararı öncesinde 150 dolar birden eriyerek 1977 dolara kadar geri çekilen spot altın, faiz kararının ardından 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi.

GRAM ALTIN YENİDEN 2000 TL'Yİ ZORLUYOR

Psikolojik seviyeni altına inerek 1800'lü rakamlara yeniden geri dönen altının gramı ise faiz kararıyla sert yükseliş gösterdi. 1840 TL'ye kadar geri çekilen gram altın Fed faiz kararı sonrasında ekranda 1903 TL'ye kadar yükseldi. Ekranın aksine Kapalı Çarşı piyasasında gram altın 1.980,11 TL'ye kadar yükselerek 2000 TL eşiğini yeniden zorlamaya başladı.

İSLAM MEMİŞ YENİ REKORA İŞARET ETTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed faiz kararının ardından altın fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. Gram altında yeni rekorlara işaret eden İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Altın gram fiyatı hedefi 2000 TL seviyesi. Gram TL 2000 lirada normalleşen ve bu seviyeyi dipte hedef alacak. Yukarı yönlü hareketlerde gram altın 2024 yılında 2500-2700 TL seviyesini hedef aldı."

ALTIN KRİPTO PARALARLA YARIŞACAK DÜZEYDE

Altın fiyatlarının ekim ayına kadar uyuyarak geçirdiğini söyleyen Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yıl sonu tahminini paylaştı. Şirin Sarı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl aslında altın bir süre ekim ayına kadar neredeyse jeopolitik risk başlığına kadar uyuyarak geçirmişti. Daha sakin bir bant içerisinde geçirmişti ama son zamanlarda hareketleri aslında neredeyse bir coin'le yarışabilecek düzeyde biliyorsunuz. Geçtiğimiz haftayı 2.146 seviyesine kadar yükselişle gerçekleştirdik ki sığ bir piyasaya denk gelmiş olması dolayısıyla bu seviyelere yükseldiğini düşünüyoruz ve daha sonra da neredeyse 1.970 seviyelerine kadar da düşüşler gözlemledik. Bu yılı genel olarak altın yüzde 8 buçuk artıyla kapatacak.

Bu yılı geniş bandına baktığımızda dipte 1.805 seviyelerini gördü. Yukarıda 2.145 seviyelerini görmüş oldu. Neredeyse 340 dolarlık bir bant içerisinde hareket ettiğini gözlemliyoruz. O yüzden bin yıllık bir yatırım aracın aracı olarak düşündüğümüzde son haftalardaki hareketi o yüzden açıklanamıyor ama."