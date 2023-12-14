Altın fiyatlarına ‘FED’ darbesi! Ünlü ekonomist rakam verip uyardı, ‘Gram altında rekora hazır olun’

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Alınan kritik karar sonrası altın fiyatlarında yükselişler başladı. Gram altın 1.894 TL’ye kadar yükselirken çeyrek altın fiyatı ise 3.238 liraya kadar tırmanmış durumda. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 14 Aralık 2023 tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ekonomist Hikmet Baydar, gram altına ilişkin yeni hedef seviyeyi duyurdu. Rekor seviyelere hazır olun. İşte 14 Aralık 2023 güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINA ‘FED’ DARBESİ

Fed faiz kararını değerlenen Ekonomist Hikmet Baydar, “Bu beklenen bir şeydi. Faizlerin sabit tutulmasının piyasalar üzerinde büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Burada asıl haber faizleri ne zaman indireceğine ilişkin açıklamalardır. Piyasa buna bakacaktır. Sürpriz olmadığı için piyasalarda bunun artı veya eksi yönü olmayacaktır. Powell’ın açıklamaları beklenir, açıklamalarda faiz indirimi ile ilgili bir haber gelirse piyasalara ona göre hareket eder.

Fed verilerde ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte güçlü bir şekilde yavaşlayacağına işaret etti. Herhangi bir ek politika sıkılaştırmasının belirlenmesinde bir dizi ekonomik faktörü hesaba katacağız diyor. Daha zayıf büyüme bekleniyor. Fed’in işsizlik oranı beklentisinde bir miktar artış var, yüzde 4.1 seviyesine çıktı.” ifadelerini kullandı.

ALTIN VE DOLAR NE KADAR OLACAK?

Gelecek yıla ilişkin altın ve dolarda beklediği seviyeleri duyuran Bayram, “Fed gelecek seneye yönelik büyümeyi aşağı çektiği için faiz oranlarında bir indirime gidecektir. Bu altın fiyatlarını olumlu etkiler. Ons altın şu anda 2 bin dolar sınırında. Buna bağlı olarak gram altın 1867 lira seviyesine yükseldi. Euro/dolar paritesi de prim yaptı. Şu anda beklentiler ve piyasa hareketleri 2024 yılında faiz indirimine garanti gözüyle bakıyor. Faiz artırımı olmaz gözüyle bakılıyor. Altın da yön yukarı döndü, dolar zayıfladı. Fed’in mayıs ayında faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 70’ti bu olasılık yüzde 90’a çıktı. Piyasa şu anda faiz indirimini kesin gözüyle görmeye başladı. Gelecek sene mayıs ayında faiz indirimine gelecektir.” dedi.

GRAM ALTINDA REKORA HAZIR OLUN

Gram altında beklediği yeni seviyeyi duyuran Bayram, “Gram altında dikkat edilmesi gereken bölge 1920 lira seviyeleri, eğer bu seviyeler denenirse altında yön yukarı dönecek. Şu anda altın en azından 1900 lira seviyelerinin üzerini deneyecektir.” uyarısında bulundu.

14 ARALIK 2023 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.894 TL

SATIŞ: 1.894 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 3.178 TL

SATIŞ: 3.238 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.377 TL

SATIŞ: 6.477 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 12.714 TL

SATIŞ: 12.904 TL