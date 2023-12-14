Altının ardından Euro'nun da ateşi yükseldi! ECB piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı

14 Aralık 2023 17:53 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:57

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Bloomberg,

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıkladığı faiz kararıyla altın fiyatları yeniden atağa kalktı. Altının nabzının yükselmesinin ardından Euro için kritik karar Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklandı. ECB, 3 temel faiz için sabit tutma kararı verdi. Kararın ardından Euro/TL hızla 32 TL'ye yükseldi.

AVRUPA'DAN BEKLENEN FAİZ KARARI

ECB'den yapılan açıklamada, 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı alındığı belirtildi. ECB refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde korudu. 59 ekonomistin beklentisi faiz oranlarının sabit bırakılacağı yönündeydi.

FAİZ İNDİRİMİNİN ZAMANI DEĞİL

ECB Başkanı Christine Lagarde, faiz kararı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu. Enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize ettiklerini söyleyen Lagarde, "Enflasyon son dönemde aşağı gelmiş olsa da kısa vadede bir miktar yukarı gidebilir. Enflasyon son 2 ay içerisinde aşağı geldi. Baz etkisi dolayısıyla Aralık’ta enflasyonun yukarı gitmesini bekliyoruz." diyerek faiz artışının masada olduğunu vurguladı. Lagarde, " Uzun bir süre boyunca faiz oranları, enflasyonu hedeflerimize ulaştırmamıza yardımcı olacak. Faiz indirimleri için zamana değil verilere bağlıyız. Hiçbir şekilde gardımızı düşürmememiz gerekiyor. Ana aracımız faiz olmaya devam edecek. Faiz indirimini konuşmadık." dedi.

EURO'NUN ATEŞİ YÜKSELDİ

ECB'nin faiz kararının hemen ardından Euro'nun ateşi yükseldi. Fed'in güvercin pas geçmesiyle dolar endeksinin 102 puan bandına gerilemesiyle güç kazanan Euro, faiz kararının ardından 32 TL'ye dayandı. Yeni güne 31,5483 liradan başlayan Euro kuru, faiz kararının açıklandığı dakikalarda 31.8903 TL'ye kadar yükseldi.

Dolar/TL ise 28.9751 TL seviyesine indi.

ALTIN FİYATLARI YENİDEN ATAKTA

Öte yandan Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmasının ve Powell'ın indirim sinyali vermesinin ardından, Ons altın 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi.