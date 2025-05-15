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Aman dikkat, kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Temu'ya rekor ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aman dikkat, kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Temu&#039;ya rekor ceza
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çinli e-ticaret platformu Temu, Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nı ihlal etti. Firma, bu gerekçeyle Güney Kore'de yaklaşık 37,7 milyon lira para cezasına çarptırıldı.

Güney Kore’den Çinli e-ticaret platformu Temu’ya yaptırım geldi. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında Temu tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verilerle ilgili bir soruşturma başlatan Güney Kore Kişisel Bilgileri Koruma Komisyonu (PIPC), Temu’nun Kişisel Bilgilerin Korunması Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 1,36 milyar won (970.000 ABD doları) para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

SEBEP, KİŞİSEL VERİLER

PIPC'ten yapılan açıklamada, Temu’nun müşterilerin kişisel bilgilerinin işlenmesi ve depolanması konusunda Güney Kore, Çin, Singapur, Japonya ve diğer ülkelerdeki birden fazla şirketten hizmet aldığı ancak bunu resmi politikasında belirtmediği aktarıldı.

Aman dikkat, kişisel verileriniz çalınmış olabilir! Temu'ya rekor ceza - 1. Resim

ÜYELİK İPTALİNİ ZORLAŞTIRIYORLAR

Temu’nun ayrıca müşterilerinin kişisel bilgilerini emanet ettiği iş ortaklarına bilgi koruma önlemleri konusunda eğitim, yönetim ve denetim desteği sağlamadığı kaydedildi. Temu’nun 2023 sonu itibarıyla günlük ortalama 2,9 milyon Güney Koreli tarafından kullanıldığını, yerel bir acente belirlemediği ve üyelik iptal sürecini zorlaştırdığı aktarıldı.

Buna rağmen Temu’nun son zamanlarda kişisel bilgileri işleme politikasını gözden geçirmek, yerel acenteler belirlemek ve üyelik iptal prosedürlerinden bazılarını iyileştirmek gibi gönüllü düzeltici önlemler aldığı ifade edildi.

ALIEXPRESS'E DE CEZA VERİLMİŞTİ

PIPC, geçtiğimiz yılın Nisan ayında Güney Kore'de hızlı bir şekilde büyüyen Çinli e-ticaret platformları Temu ve AliExpress tarafından toplanan ve kullanılan kişisel verilerle ilgili bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın başlamasından yaklaşık 3 ay sonra AliExpress'e 1,97 milyar won (yaklaşık 54,5 milyon) para cezası verilirken, Temu'nun yerel satışlarına ilişkin yetersiz veri bulunması nedeniyle Temu ile ilgili karar ertelenmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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