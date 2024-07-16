Apple, 3,62 trilyon dolar değerle tekrardan dünyanın en değerli şirketi oldu!

Apple, dün yeni bir rekorla dünyanın en değerli şirketi unvanını geri kazandı ve piyasa değeri 3.62 trilyon dolara ulaştı.

Apple'ın hisseleri, Morgan Stanley'nin şirketin yapay zeka çalışmalarına dikkat çekmesi ve "en iyi seçim" olarak adlandırmasıyla bir günde yüzde 2,5 oranında arttı.

Dünyanın en değerli şirketi unvanı, zaman zaman farklı şirketlerin hisse senedi fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Bu unvanın önceki sahipleri arasında Apple, Aramco, Exxon Mobil ve Microsoft gibi büyük şirketler yer aldı.

9to5mac'in haberine göre, Microsoft yapay zeka alanındaki güçlü konumuyla ocak ayında liderliği ele geçirmişti. Şimdi aynı gerekçeyle Morgan Stanley, Apple'ı en iyi seçim olarak gösteriyor.

Özellikle iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri, Apple'ın tüm yapay zeka özelliklerini destekleyen mevcut tek iPhone modelleri olması nedeniyle bu yılki iPhone 16 serisi için satışlarda büyük bir artış bekleniyor.

Ek olarak, Mac'lerde yapay zeka için bir Apple Silicon çipine duyulan ihtiyaç, birçok Intel kullanıcılarını M serisi işlemcili bir Mac'e geçmeye teşvik edecek.