IMF'den sürpriz adım! Türkiye'nin büyüme tahmininde dikkat çeken yükseliş

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar küresel piyasalarda karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir hamle yaptı. Küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3,2 olarak koruyan IMF, Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3,1'den 3,6'ya çıkardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi. IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü.

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,6'YA YÜKSELDİ

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.

ABD VE EURO BÖLGESİ TAHMİNLERİ

ABD ekonomisine ilişkin büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,6'ya düşürülen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 1,9 olarak korunduğu aktarıldı.

ÇİN VE HİNDİSTAN TAHMİNLERİ

Raporda, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomileri grubunda ise Çin ekonomisine ilişkin büyüme beklentisinin bu yıl için yüzde 4,6'dan yüzde 5'e ve gelecek yıl için yüzde 4,1'den yüzde 4,5'e yükseltildiği aktarıldı.

Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisinin yüzde 6,8'den yüzde 7'ye yükseltildiği belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmininin ise yüzde 6,5'te sabit tutulduğu kaydedildi.