Araç alacaklar dikkat! Fiyatlar düştü mü? Nedeni belli oldu

Yeni yıl itibarıyla yükselişe geçen ikinci el otomobil fiyatlarında enflasyona göre değerlendirildiğinde mayıs itibarıyla düşüş yaşandı. Konunun uzmanı düşüşün sebebini açıklarken ilanlarda en çok rağbet gören 10 markayı da paylaştı.

İkinci el otomobil piyasasında 2024'ün ilk 4 ayından beri devam eden artış eğiliminde yön değişti. Mayıs ayında enflasyona göre indirgendiğinde ikinci el araç fiyatlarında reel bazlı yüzde 3 oranında düşüş yaşandı.

Milliyet'in aktardığına göre, arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, şu ifadeleri kullandı:

"7 Temmuz’dan itibaren sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan GSR II regülasyonu doğrultusunda, markaların stoklarındaki regülasyona uymayan araçları hızlı bir şekilde elden çıkartma ihtiyacı doğdu. Bu nedenle başlattıkları agresif kampanyalar sıfır araçlara avantajlı fiyatlarla erişim imkanı sağlarken, ikinci ele olan talebi etkileyerek ilan fiyat ortalamalarının yatay seyretmesine yol açıyor. Böylelikle, enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yaklaşık %3 oranında gerileme olduğunu söyleyebiliriz.

EN ÇOK TALEP GÖREN 10 MARKA

İlanlar üzerinden yaptığımız analizlere göre en çok talep gören markalar sıralamasında ilk 5 yılbaşından bu yana değişmezken, Mayıs ayı özelinde ilk 10 marka sırasıyla; Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise Mayıs ayında en çok talep gören otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Passat ve Civic oldu.

İlan fiyatları bazında yapılan analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 684.042 TL oldu. En çok rağbet gören ilanların fiyat segmentini ise; 0 km araç fiyatlarının 799 bin liraya kadar gerilemesinin de etkisiyle 800 bin lira ve altındaki ilanlar olarak gözlemliyoruz.

7 TEMMUZ SONRASI FİYATLAR YÜKSELİR Mİ?

GSR II regülasyonu doğrultusunda ikinci el fiyatlarının mayıs ayına paralel olarak haziran ayında da reel bazlı değer kaybı yaşamasını bekliyoruz. 7 Temmuz sonrasındaki 2 aylık süreçte piyasanın yatay seyri sonrasında, 0 km. araç kampanyaları ve ekonomik gelişmeler ikinci el araçların fiyatlarındaki belirleyici ana faktörler olacaktır.

Eylül ayına kadar ikinci el piyasasında kayda değer bir hareketlenme öngörmüyoruz. Okulların açılması ve tatil sezonunun sona ermesi ile sektörde bir miktar hareketlenmenin olacağını düşünsek de krediler ve kurlardaki gelişmelerin piyasa açısından belirleyici olacağını düşünüyoruz."