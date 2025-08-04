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Haberler > Ekonomi > Araç alacakların yolu mutlaka oraya düşüyor! 200 bin liraya da var 2.5 milyon liraya da

Araç alacakların yolu mutlaka oraya düşüyor! 200 bin liraya da var 2.5 milyon liraya da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Araç alacakların yolu mutlaka oraya düşüyor! 200 bin liraya da var 2.5 milyon liraya da
Otomobil, Fiyatlar, İstanbul, ÖTV, Araç Satışı, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son ÖTV düzenlemesinin ardından ikinci elde piyasanın ne yönde olduğu merak ediliyordu. İstanbul'un meşhur oto pazarında eski yoğunluğun pek olmadığı gözlenirken, pazarda araç fiyatlarının 200 bin liradan başlayıp 2.5 milyon liraya kadar yükseldiği görüldü.

Yeni ÖTV düzenlemesinin ardından araç fiyatlarında değişiklikler yaşandı. Düzenlemeyle birlikte sıfır araçlarda fiyatı artan da oldu azalan da. 

ÖTV'de yapılan yeni düzenleme sonrası ikinci el piyasası da merak ediliyor. İstanbul Rami'de bulunan meşhur oto pazarında durgunluk hakimken, araç fiyatlarının 200 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında değiştiği görüldü.

Peki açık oto pazarında son durum ne? İkinci el araç fiyatları zamlandı mı, ikinci el araç piyasasında yoğunluk var mı? İşte haberin detayları...

Oto pazarında ÖTV düzenlemesinin yansımalarını aktaran Ekol TV muhabiri Enes Arol şunları söyledi:

"ESKİ YOĞUNLUK YOK"

"Rami oto pazarında eskisi kadar yoğunluk bulmak artık pek mümkün değil. Ama yine de araç almayı düşünenlerin yolu buraya bir şekilde düşüyor. Çünkü burada çok farklı segmentlerde her bütçeye uygun araç bulmak mümkün. Hatırlayacaksınız sıfır araçlar için ÖTV zammı uygulanmıştı. Tabii ikinci el piyasasını da bir nebze de olsa etkilemiş durumda. Çünkü o ÖTV'de bazı araç tiplerinin ÖTV'si yüzde 80'den yüzde 75'e düşülmüştü. Bazılarında da ÖTV'de yüzde 80'in üzerinde artış olmuştu. Elektrikli araçlardaysa yine yüzde 10'luk bir artış söz konusu olmuştu. Tabii bu durum ikinci el piyasasında da ÖTV'yi bazı araçların etkilediğini, ÖTV zammının etkilediğini söylemek mümkün. Ama genel olarak hem buradaki esnafla hem de vatandaşla burayı bilenlerle konuştuğumuzda eski yoğunluğun olmadığını bizlere net bir şekilde söylüyorlar. Eski yoğunluğun artık olmadığının da altını çizmiş olalım.

Araç alacakların yolu mutlaka oraya düşüyor! 200 bin liraya da var 2.5 milyon liraya da - 1. Resim

200 BİN LİRAYA DA VAR 2.5 MİLYON LİRAYA DA

Tabii buranın diğer araç satılan yerlerden farkı çok farklı segmentlerde, çok farklı fiyat yelpazesinde araç bulmak burada mümkün. Buradaki vatandaşlarla konuştuğumuzda 200 - 300 bin liradan başlayıp 2 milyona, 2.5 milyona kadar çıkan araçları görmek mümkün.

"AİLECEK GELEN VAR"

Özellikle ailelerin buraya geldiğini biliyoruz. Ailecek gelip burada almak istedikleri araca karar veriyorlar, geziyorlar. Hatta içerisine binip deneyimleme fırsatını da elde ediyorlar. Tabii ki eskisi kadar yoğunluğu görmek mümkün değil ama yine de vatandaşlar aileleriyle birlikte gelerek almak istedikleri aracı ya da kararsız oldukları araçları burada gözlemleyerek bir fikir oluşturuyor."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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