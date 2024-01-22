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    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. LPG ve motorinin ardından akaryakıt fiyatlarına üçüncü zammın geleceği öğrenildi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre benzinin litresine en az 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Akaryakıt fiyatlarına yeni yılda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardınan zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. LPG'ye yapılan zammın ardından geçen hafta motorinin litresinde de artışa gidlimişti. Akaryakıt kalemlerinden benzine de zam yapılacağı öğrenildi. Böylelikle bir hafta içinde akaryakıta üçüncü zam yapılmış olacak.

    LPG VE MOTORİNE ZAM GELDİ

    Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle LPG'de (Otogaz) 40 kuruş motorinin litre fiyatında ise 1 lira 15 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.

     Zammın ardından LPG'nin litresi 20 lira seviyesini motorin ise 40 TL'yi aştı.

    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...

    SIRADA BENZİN VAR

    LPG ve motorinin ardından akaryakıt dağıtım firmaları yeni zam hazırlığına girdi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre benzinin litresinde en az 1 TL'lik zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olacak.

    Zammın ardından benzinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 38-38,50 TL bandına çıkacak.

    Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

    İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 36,84 TL
    İstanbul motorin fiyatı: 40,23 TL
    İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 19,85 TL

    İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

    İstanbul benzin fiyatı: 36,79  TL
    İstanbul motorin fiyatı: 40,13 TL
    İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 20,11 TL

    ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

    Ankara benzin fiyatı: 37,47 TL
    Ankara motorin fiyatı: 40,89 TL
    Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 20,29 TL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 

    İzmir benzin fiyatı: 37,65 TL
    İzmir motorin fiyatı: 41,11 TL
    İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 20,32 TL

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkaryakıtZamBenzinMotorinLPG
    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...
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