Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına üçüncü zam yolda: İşte benzin, LPG ve motorinde son durum...

22 Ocak 2024 19:04 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 19:16

Akaryakıt fiyatlarına yeni yılda yapılan ÖTV düzenlemesinin ardınan zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. LPG'ye yapılan zammın ardından geçen hafta motorinin litresinde de artışa gidlimişti. Akaryakıt kalemlerinden benzine de zam yapılacağı öğrenildi. Böylelikle bir hafta içinde akaryakıta üçüncü zam yapılmış olacak.

LPG VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle LPG'de (Otogaz) 40 kuruş motorinin litre fiyatında ise 1 lira 15 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.

Zammın ardından LPG'nin litresi 20 lira seviyesini motorin ise 40 TL'yi aştı.

SIRADA BENZİN VAR

LPG ve motorinin ardından akaryakıt dağıtım firmaları yeni zam hazırlığına girdi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre benzinin litresinde en az 1 TL'lik zam yapılacak. Zamlı tarife 24 Ocak Çarşamba saat 00.01'den itibaren geçerli olacak.

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 38-38,50 TL bandına çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul benzin fiyatı: 36,84 TL

İstanbul motorin fiyatı: 40,23 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 19,85 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul benzin fiyatı: 36,79 TL

İstanbul motorin fiyatı: 40,13 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 20,11 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Ankara benzin fiyatı: 37,47 TL

Ankara motorin fiyatı: 40,89 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 20,29 TL