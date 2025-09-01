Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Av yasağı sona erdi! Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Av yasağı sona erdi! Balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar aylar sonra yeni sezon için 'Vira Bismillah' dedi.

15 Nisan’da başlayan av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından İstanbul'da balıkçılar avlanmaya çıktı.

HALDE BALIK YOĞUNLUĞU

Gürpınar Balık Hali'ne gelen balıkçılar avladıkları balıkları mezat usulüyle satmaya çalışırken, balıkçıların ve balık almak isteyen müşterilerin hale gelmesiyle yoğunluk oluştu.

Bu sezon ortalama bir yoğunluk beklediğini ifade eden balıkçı Gökhan Yıldız konuyla ilgili şöyle konuştu:

"BU SENE BALIKÇILIK ORTALAMA GÖRÜNÜYOR"

"Birinci gün biraz kısıtlı olur ama yarın biraz daha bol olur. Bu sene balıkçılık ortalama görünüyor. Çok yoğun görünmüyor. Şu anda tahminler öyle. Ufak balıklar ilk etapta daha çok olur. Palamut bu sene çok yoğun olmaz. Orta seviye olur. Genelde torik olur. Palamutu bu sene Ege'den bekliyoruz. Ufak balık zaten her yıl oluyor. Sardalya, istavrit, mezgit, hamsi. Bunlar zaten denizin yemleri. Her yıl belli aralıklarla oluyor"

