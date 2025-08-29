Kuraklık alarmı! Toplu balık ölümleri vatandaşı tedirgin etti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Sıcak hava ve yağışsız yaz mevsimi su kaynaklarını olumsuz etkiledi. Çanakkale'deki Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık, toplu balık ölümlerine ve kötü kokuya neden oldu.
Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava, birçok kentte su sıkıntısına neden oldu. Bazı barajlarda ise su seviyesi kritik noktaların altına düştü.
KURAKLIK, TOPLU BALIK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLDU
Çanakkale'de de yaz mevsiminin yağışsız geçmesi su kaynaklarını tehlike altına soktu. Biga ilçesinde bulunan Kocabaş Çayı'nda yaşanan kuraklık nedeniyle de toplu balık ölümleri yaşandı.
BÖLGEYE, KÖTÜ KOKU HAKİM
Kuraklığın etkisini arttırdığı bölgede, kötü koku ve çevresel kirliliğin oluşmasının yanı sıra su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görüldü. Suyun çekilmesiyle birlikte hem ekosistem zarar gördü, hem de balıkların yaşaması imkânsız hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar