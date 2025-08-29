Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tezgahta birinci ağızdan uyarı geldi! "Fiyatlar yükselebilir, şu an en uygunu 200 TL"

Tezgahta birinci ağızdan uyarı geldi! "Fiyatlar yükselebilir, şu an en uygunu 200 TL"

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Havaların hala sıcak olması balıkçı ve vatandaşın işine gelse de, kış aylarına doğru tezgahtaki fiyat beklentisi yukarı doğru çıkıyor. Samsun’da esnaf, "Önceki sezona göre fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselir" uyarısında bulundu. Şu an ise tezgahta balığın kilosu en az 200 TL'den alıcısını buluyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde balıkçı tezgahları halen hareketli.

İlçede uzun yıllardır balıkçılık yapan Görkem Aydın, bu sezon palamutun az olacağını ancak hamsi ve çinekop gibi balıkların daha fazla olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

"FİYATLARDA ARTIŞ OLABİLİR"

Geçen sezonun bereketli geçtiğini hatırlatan Aydın, "Bu sene hamsi ve çinekop daha yoğun olur. Önceki sezona göre fiyatlarda biraz daha artış olabilir. Hava şartlarından dolayı fiyatlar yükselir" dedi.

Şu anda tezgahlarda somon, levrek, çupra ve sazan balığının bulunduğunu kaydeden Aydın, "Somon 250 TL, levrek ve çupra 500 TL, sazan balığı 200 TL, yayın balığı ise 300 TL civarında" diye konuştu.

HAMSİ BOL OLACAK

Vatandaşlara balık tüketiminde hamsiyi tercih etmelerini öneren Aydın, "Hamsi bu sezon bol olacak. Ülke genelinde yaşanan kuraklık balık sezonunu etkilemez.  Balık her zaman olur. Denizle pazarlık olmadığı için neyin ne olacağı da belli değil" ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnafı, denizin bereketinin bu yıl da sofralara yansımasını umut ediyor.

